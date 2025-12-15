Silmienvenyttelykuvat tyrmistyttävät etenkin Japanissa – ”Ei voida sivuuttaa kömmähdyksenä”

Kruununsa menettäneen Miss Suomen ja hänelle tukeaan ilmaisseiden perussuomalaispoliitikkojen silmienvenytyskuvat ovat nousseet esille Kiinassa, Etelä-Koreassa ja erityisesti Japanissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Japanissahan Suomi on kokoonsa nähden tunnettu ja suosittu, kertoo viestintäjohtaja Mikko Koivumaa ulkoministeriön (UM) viestintä- ja maakuvaosastolta STT:lle.

Suomen Tokion-suurlähetystön tilillä on X:ssä 171 000 seuraajaa. Lähetystö kertoi vastikään X:ssä Suomen YK-jäsenyyden 70-vuotispäivästä ja että Suomi on jäsenyytensä aikana panostanut muun muassa ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisuuden edistämiseen.

Julkaisun alle on viestipalvelussa kertynyt noin 2 000 kommenttia.

- Keskustelu on ymmärrettävästi hyvin negatiivissävytteistä, Koivumaa sanoo.

TÄMÄN lisäksi suurlähetystöön on tullut jonkin verran muita yhteydenottoja. Koivumaa sanoo, että rasismia ei yleensä mielletä Suomeen kuuluvaksi.

- Joskin täytyy sanoa, että tietenkin tässä on viime vuosina ollut jonkin verran näitä rasistisia, rasismiin liittyviä ilmiöitä, jotka ovat nousseet eri puolilla maailmaa vähän vaihtelevasti esille.

Koivumaa viittaa viime vuosien tapauksiin lähtien hallituksen vuoden 2023 niin sanotusta rasismikohusta ja silloisen elinkeinoministerin Vilhelm Junnilan (ps.) erosta.

- Riski on siinä, että jos näitä tulee toistuvasti ja paljon ja jos ne kasvavat isoiksi, niin sitten se voi alkaa vaikuttamaan asioihin.

Koivumaa sanoo, että Suomi-kuva harvoin muuttuu nopeasti.

JAPANILAISESSA mediassa on UM:n seurannan mukaan ollut pari juttua, jossa on kerrottu tapauksen faktoista. Kiinassa asia on noussut mediaan laajemmin ja myös paikallisissa sosiaalisen median kanavissa.

- Suurlähetystöön on tullut jonkin verran yhteydenottoja sosiaalisten medioiden ja sähköpostin kautta.

Edustustot viestivät tilanteessa oman harkintansa mukaan, koska heillä on paras paikallistuntemus alueellaan.

Etelä-Koreassa asiaa on Koivumaan mukaan käsitelty maan päämedioissa. Keskiössä on ollut Miss Suomen kruunun menetys rasistisen eleen vuoksi, ei niinkään poliitikot ja Suomi-kritiikki.

Suomessa ulkoministeriön viestintä- ja maakuvaosastolle on tullut vain vähän yhteydenottoja aiheesta, ja ne ovat tulleet pääosin Suomesta.

ASIAA on viestipalvelu X:ssä kommentoinut pettyneeseen sävyyn muun muassa Ryo Nitta, joka kertoo olevansa häirinnän vastaisten toimenpiteiden komitean jäsen terveys-, työ- ja hyvinvointiministeriössä Japanissa.

Hänen mielestään sellaisen kulttuurimaiseman salliminen, jossa syrjintää luullaan huumoriksi, vahingoittaa Suomen mainetta ja uhkaa Suomessa asuvien aasialaisten turvallisuutta.

Hän kirjoittaa, että aasialaisten fyysisten ominaisuuksien liioittelu on yleinen tapa, jolla lapsia länsimaissa kiusataan koulussa.

- Sitä, että julkisuuden henkilö toistaa tällaisen eleen ilman joko ymmärtämättä historiallista kontekstia tai jättämällä sen merkityksen huomioimatta, ei voida sivuuttaa pelkkänä kömmähdyksenä, Ryo Nitta kirjoittaa.

