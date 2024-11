Sisäministeriön pakolaislinjaukset kuohuttavat hallituksen sisällä – RKP:n ryhmässä vieraillut sisäministeri pakoili mediaa

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) vieraili torstaina RKP:n eduskuntaryhmässä selventämässä ministeriönsä pakolaislinjauksista nousseita huolia. Simo Alastalo Demokraatti

Iltalehti uutisoi viime viikolla, että Rantasen johtaman sisäministeriön poliittinen johto on halunnut suosia pakolaisten valinnassa kristittyjä ja naisia. Lehti perusti uutisensa ministeriöstä saamaansa asiakirjaan.

Rantanen itse pakoili ryhmähuoneesta poistuessaan mediaa eikä suostunut sanomaan sanaakaan. Hetkeä myöhemmin eduskunnan käytävällä piipahti perussuomalaisten puoluejohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra, joka ei halunnut avata tarkemmin mitä Rantanen RKP:n ryhmässä teki.

– Itse ehdotin, että hän kävisi siellä. Ei ole mitään ihmeellistä. Esimerkiksi (oikeusministeri) Leena Meri (ps.) on käynyt tänään kristillisten ryhmässä. Sieltä on tulossa ensi viikolla meille ministeri. Tämä on ihan normaalia hallituksen toimintaa. Käydään informoimassa ryhmää asioista, jotka saattavat olla epäselviä, Purra sanoi.

Lopulta Rantasen vierailun tarkoituksesta kertoivat RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson ja puolueen puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz.

– Meillä on ollut hieman huolta julkisuudessa olleesta keskustelusta pakolaiskiintiöön liittyen. Keskustelimme ministeri Rantasen kanssa siitä, Otto Andersson vahvisti.

ANDERSSON ei avannut tarkemmin keskustelujen sisältöä.

– Tuo laillisuusvalvontaprosessi on kesken, joten senkin osalta se rajoittaa keskustelua. Kuten olette huomanneet julkisuudesta, niin meillä on ollut selkeä linja pakolaiskiintiöpäätöksen sisällöstä, josta keskustelu on edelleen kesken hallituksen sisällä.

Anders Adlercreutz totesi, että kiintiöpakolaisten valinnassa on lähtökohtana YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n Suomelle antamat suositukset.

– Niitä sitten aina hallituksissa, viime kaudellakin tehtiin yhtälailla harkintaa, mutta kriteerien pitää olla objektiiviset ja siksi on herännyt huolta siitä, että minkälaisen prosessin kautta virkamiestason valmistelu on (sisäministeriössä) tehty. Poliittinen prosessi siitä eteenpäin on oma asiansa. Se on kesken ja siitä RKP on jo aikaisemmin kantansa ilmaissut, Adlercreutz sanoi.

Myös Andersson tähdensi UNHCR:n roolia.

– Pakolaiskiintiöjärjestelmän perusajatus on se, että UNHCR identifioi ihmiset, jotka ovat kaikkein eniten hädän äärellä ja avun tarpeessa.

Iltalehden haltuun saaman asiakirjan mukaan sisäministeriön johto olisi halunnut luopua hätätapauskiintiöistä kokonaan ja ottaa tilalle pakolaisia Venezuelasta.

YHDENVERTAISUUSVALTUUTETTU arvioi marraskuun alussa, että sisäministeriön pakolaiskiintiön kohdentamisesta syntyy vahva olettama perustuslaissa ja yhdenvertaisuuslaissa kielletystä syrjinnästä uskonnon perusteella. Yhdenvertaisuusvaltuutettu jatkaa asian selvittämistä.

Mari Rantanen on kiistänyt yhdenvertaisuusvaltuutetun arvion, että sisäministeriön johto olisi ohjeistanut priorisoimaan kristittyjä pakolaisia kiintiöpakolaisten valinnassa.

Oppositiopuolue vasemmistoliitto on kertonut aikovansa esittää Rantaselle epäluottamusta. Anderssonilta ja Adlercreutzilta kysyttiin nauttiiko sisäministeri Rantanen RKP:n luottamusta.

– Me emme ole vielä mitään epäluottamuslausetta kuulleet ja ei lähdetä mitään myöskään ennakoimaan, Adlercreutz sanoi.

– Emme keskustele mistään olettamasta, jota emme ole nähneet, Andersson jatkoi.

Lievensikö tämä tapaaminen huolia?

– Mari Rantanenhan on ollut tässä vapaalla koko syksyn ja hän ei ole ollut keskeisesti tässä prosessissa mukana, mutta se (tapaaminen) avasi sitä prosessia, jota siellä on käyty. En lähde sitä tässä sen enempää avaamaan, Adlercreutz sanoi.

Adlercreutzilta kysyttiin myös kuka Rantasen vierailua ryhmässä ehdotti.

– Se oli ryhmässä yhteisen pohdinnan tulos.

Adlercreutzille ja Anderssonille kerrottiin Purran sanoneen, että hän oli vierailun suhteen aloitteellinen.

– Tässä on varmaan ollut molempiin suuntiin. Tärkeintä oli, että meillä oli tämä kokoontuminen. Se ei nyt ehkä ole olennaista, että kuka painoi send-nappia, Otto Andersson sanoi.

Lisätty klo 17.00 tieto, jonka mukaan Rantanen on kiistänyt yhdenvertaisuusvaltuutetun arvion kristittyjen pakolaisten suosimisesta.