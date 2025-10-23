Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

23.10.2025 05:08 ・ Päivitetty: 23.10.2025 05:08

Sitoutumaton vasemmisto eteni HYY-vaaleissa, aktiivisuus laski

iStock

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa voimasuhteet säilyivät lähes ennallaan: poliittiset vaaliliitot saivat yhden paikan enemmän kuin ainejärjestö- ja opintoalaliitot.

Demokraatti

Demokraatti

Poliittisilla liitoilla on edustajistosta nyt 34 ja muilla 26 paikkaa, HYY kertoo vaalitulostiedotteessaan.

Keskiviikkona päättyneessä jäsenäänestyksessä kärkeen nousi Maailmanpyörä-ryhmä, johon kuuluvat vihreät, demariopiskelijat ja sitoutumaton vasemmisto. Viimeksimainittu sai ryhmän sisällä kolme lisäpaikkaa ja vasemmistolistalta tulivat myös vaalien henkilökohtaiset ääniharavat.

Keskustaa ja kokoomusta edustavassa Edistykselliset-ryhmässä kokoomus menetti kaksi, mutta keskusta sai yhden lisäpaikan.

Äänestysaktiivisuus laski hieman edellisvaaleista. Myös ehdokasmäärä oli aiempia vaaleja pienempi.

Ylioppilaskunnan vaaleissa saavat äänestää kaikki Helsingin yliopiston 27 000 opiskelijaa.

HYY:lla on ollut viime vuosien aikana suuria talousvaikeuksia, ja aiemmin maailman varakkaimpana pidetty ylioppilaskunta on menettänyt suuren osan sijoitusomaisuutensa arvosta.

Lisää aiheesta

Helsingin yliopisto tulee hätiin: uusi säätiö Vanhan ylioppilastalon pelastajaksi

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Kotimaa

1.10.2025 07:04

Helsingin yliopisto tulee hätiin: uusi säätiö Vanhan ylioppilastalon pelastajaksi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Jääskeläinen

Kotimaa
23.10.2025
Avustiko valtioneuvosto vahingossa Muslimiveljeskuntaan kytkeytyvää yhdistystä?
Lue lisää

Eeli Vilhunen

Teatteri ja Tanssi
23.10.2025
Arvio: Cristal Snow raottaa verhoa drag-taiteilijan julkisuuskuvan taakse – roisia esitystä ei suositella alle 16-vuotiaille
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU