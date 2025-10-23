Politiikka
23.10.2025 05:08 ・ Päivitetty: 23.10.2025 05:08
Sitoutumaton vasemmisto eteni HYY-vaaleissa, aktiivisuus laski
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa voimasuhteet säilyivät lähes ennallaan: poliittiset vaaliliitot saivat yhden paikan enemmän kuin ainejärjestö- ja opintoalaliitot.
Poliittisilla liitoilla on edustajistosta nyt 34 ja muilla 26 paikkaa, HYY kertoo vaalitulostiedotteessaan.
Keskiviikkona päättyneessä jäsenäänestyksessä kärkeen nousi Maailmanpyörä-ryhmä, johon kuuluvat vihreät, demariopiskelijat ja sitoutumaton vasemmisto. Viimeksimainittu sai ryhmän sisällä kolme lisäpaikkaa ja vasemmistolistalta tulivat myös vaalien henkilökohtaiset ääniharavat.
Keskustaa ja kokoomusta edustavassa Edistykselliset-ryhmässä kokoomus menetti kaksi, mutta keskusta sai yhden lisäpaikan.
Äänestysaktiivisuus laski hieman edellisvaaleista. Myös ehdokasmäärä oli aiempia vaaleja pienempi.
Ylioppilaskunnan vaaleissa saavat äänestää kaikki Helsingin yliopiston 27 000 opiskelijaa.
HYY:lla on ollut viime vuosien aikana suuria talousvaikeuksia, ja aiemmin maailman varakkaimpana pidetty ylioppilaskunta on menettänyt suuren osan sijoitusomaisuutensa arvosta.
