SKAL: Teboilin bisnes ei pitkään enää jatku

Suomalaisia kuljetusalan yrityksiä edustavan SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala uskoo, ettei polttoaineyhtiö Teboilin liiketoiminta voi jatkua enää kovin kauaa.

Kujala sanoo STT:lle, että yhtälö on hankala, kun Teboilin rahaliikenne on jumissa ja polttoaineet käymässä vähiin pakotteiden vuoksi.

- Polttonesteet ovat loppumassa säiliöistä ja heidän omista terminaaleistaan, eivätkä he saa nesteitä muualta. Toisaalta maksuliikenne ei toimi Teboililta eikä Teboilin suuntaan, ja kaikki yhteistyökumppanit irtisanovat sopimuksiaan, Kujala sanoo.

- Ei tässä tarvitse edes maalata piruja seinille sanomalla, että liiketoiminta ei voi jatkua enää kovin pitkään.

TILANNE olisi Kujalan mielestä toisenlainen, jos Lukoilin kansainvälisille omistuksille löytyisi jokin muu ostaja kuin kaupasta torstaina peruuttanut, venäläiskytköksistä epäilty Gunvor-konserni.

Kujala sanoo silti, ettei tämän kokoluokan yrityskauppa kuitenkaan tapahtuisi hetkessä.

Hänen mukaansa uusin käänne Teboilin saagassa ei sinällään muuttanut kuljetusalan yritysten tilannetta Suomessa. Kujala kertoo etujärjestön saavan kentältä päivittäin yhä enemmän viestiä siitä, ettei Teboilin asemilla ole pystynyt tankkaamaan.

- Tiedot ovat koko ajan lisääntyneet, että mistä polttoainetta ei saa. Meille tulee koko ajan tietoa eri kanavia pitkin, että paikat vähenevät, Kujala kertoo.

