Sosiaaliturvaministeri tilaa Kelan pääjohtajalta leikkauslistoja, oppositio kritisoi: ”Kela ei ole kokoomuksen ajatuspaja”

Helsingin Sanomien mukaan sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on pyytänyt Kelalta listan siitä, mistä suomalaisten sosiaaliturvasta pitäisi seuraavaksi leikata. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ja vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen pitävät aikeita käsittämättöminä.

– Kokoomusministeri kysyy Kelan pääjohtajalta, leikataanko tällä kertaa sairaimmilta, köyhimmiltä vai työttömiltä samalla, kun hallituskumppani perussuomalaiset haluaa leikata lapsilta sekä Suomessa että maailmalla. Ei näitä uutisia lukiessa tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa, Virta kommentoi tiedotteessaan.

Pekonen painottaa Kansaneläkelaitoksen olevan eduskunnan valvonnassa oleva itsenäinen sosiaaliturvalaitos, jolle ministerit eivät ole tyypillisesti antaneet poliittisia valmistelutehtäviä.

– Ministeri Grahn-Laasosen harkintakyky on pettänyt tässä asiassa. Kansaneläkelaitos ei ole edelleenkään kokoomuksen ajatuspaja, vaikka johtoon on istutettu kovaa leikkauslinjaa ajava puolueen jäsen, Pekonen sanoo tiedotteessaan viitaten Kelan uuteen pääjohtajaan Lasse Lehtoseen.

VIHREIDEN Virta korostaa, että uudet leikkaukset tulisivat myös jo aiemmin tehtyjen leikkausten päälle.

– Hallitus on jo ehtinyt leikkaamaan opintotuesta ja opiskelijoiden asumisesta, lisännyt lapsiköyhyyttä ja sysännyt 17 000 lasta lisää köyhyyteen. Hallitus on toistuvasti leikannut toimeentulotuen varassa olevilta sekä työttömiltä poistamalla työttömyysturvan suojaosan, sen lapsikorotukset ja porrastukset sekä leikannut pienituloisten asumisesta, hän luettelee kannanotossa.

Virta muistuttaa muun muassa Ylen uutisoineen hiljattain, että työttömyysturvan suojaosan poistaminen ei ole lisännyt työllisyyttä, vaan lisännyt työttömyyttä ja toimeentulotuen tarvetta. Lisää aiheesta Leikkaukset romuttaisivat sote-järjestökentän, Soste varoittaa – antaa omat vaihtoehtonsa miljardin euron säästöiksi

– On selvää, että aikuisia ihmisiä tulee tukea ja kannustaa työhön, mutta kukaan ei valitse sairastua, vammautua, jäädä työttömäksi tai elää saati kasvattaa lapsiaan köyhyydessä. Sosiaaliturvasta leikkaamalla ei saada lisää hyvinvointia tai vahvempaa taloutta, vaan lisää turvattomuutta, epävarmuutta, köyhyyttä ja sisäisen turvallisuuden ongelmia, Virta sanoo.

MYÖS vasemmistoliiton Pekonen pitää sosiaaliturvaan kaavailtuja lisäleikkauksia täysin kestämättöminä ja ideologiselta pohjalta ajettuina.

– Ministeri Grahn-Laasosen politiikalla Suomessa ovat kasvaneet ainoastaan asunnottomuus, työttömyys ja leipäjonot. Samalla uusia Kela-korvauksia jaetaan satojen miljoonien edestä yksityisten terveysjättien voittoihin. Köyhyyden lisääminen näyttää olevan kokoomukselle itseisarvoinen ideologinen tavoite, Pekonen lataa tiedotteessa.

VASEMMISTOLIITON puheenjohtaja Minja Koskela kritisoi niin ikään kovin sanoin ministeri Grahn-Laasosen toimintaa.

– Grahn-Laasonen on tekemässä suomalaiselle sosiaaliturvajärjestelmälle vielä suurempaa tuhoa kuin aikoinaan ammatilliselle koulutukselle opetusministerinä toimiessaan. Suuryrityksille ja rikkaille jaetut miljardiluokan veronalennukset kompensoidaan jälleen köyhimmiltä leikkaamalla, Koskela sanoo kannanotossaan.

Kelan pääjohtajana kesäkuun alussa aloittanut kokoomuslainen Lasse Lehtonen on julkisuudessa vaatinut leikkauksia sosiaaliturvaan. Koskela pelkää Kelan lakisääteisen roolin hämärtyvän kokoomuksen kahmiessa valtaa itselleen.

– Eduskunnan valvoman Kansaneläkelaitoksen ei pitäisi toimia puolueen tai ministerin poliittisena valmistelukoneistona. Kokoomuksen Kela-suhmurointi ajaa Suomea syvenevään eriarvoisuuskriisiin, Koskela kommentoi.

