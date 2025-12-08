Sote-valiokunta jatkaa tänään apteekkilain käsittelyä

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai sunnuntaina valmiiksi mietintönsä toimeentulotukilakia koskevista muutoksista. Asiasta STT:lle kertoi sunnuntai-iltana tekstiviestitse valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Laihon mukaan valiokunta pitää ylimääräisen kokouksen maanantaina. Eduskunnan verkkosivujen mukaan kokous alkaa aamukahdeksalta ja asialistalla on apteekkilaki.

Molemmat asiat ovat niin sanottuja budjettilakeja. Ne pitäisi saada valmiiksi alkuviikosta, jos lakimuutokset halutaan saada mukaan ensi vuoden budjettiin.

Valiokunnan kokous alkoi sunnuntaina puoliltapäivin. Alun perin kokoukselle oli valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiurun (sd.) mukaan varattu aikaa iltaseitsemään asti. Kokous kuitenkin venyi iltakymmenen tienoille.

VALIOKUNNASSA käytiin perjantaina poikkeuksellinen äänestys, joka koski sitä, pitäisikö apteekkilainsäädäntö lähettää vielä perustuslakivaliokuntaan vai ei. Opposition edustajat olisivat halunneet vielä arvioituttaa perustuslaillisia yksityiskohtia perustuslakivaliokunnassa. He kuitenkin hävisivät hallituspuolueiden edustajille äänestyksessä 8-9.

Apteekkilakiin ehdotetut muutokset lääketaksaan ja apteekkiveroon voivat perustuslakivaliokunnan arvion mukaan muuttaa kymmeniä apteekkeja tappiollisiksi tai kannattamattomiksi. Laki toisi myös valikoiman itsehoitolääkkeitä myyntiin apteekkien ulkopuolella. Hallitus tavoittelee esityksellä kaikkiaan 44 miljoonan euron säästöjä valtiontalouteen.

Toimeentulotukilain uudistuksessa hallitus esittää muun muassa, että jos perustoimeentulotuen hakija ei ilmoittautuisi työttömäksi kokoaikatyön hakijaksi tai hakisi ensisijaisia etuuksia, voitaisiin hänen perusosaansa alentaa 50 prosentilla. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että toimeentulotuen perusosan tasoa leikataan.

Esityksen arvioidaan vahvistavan julkista taloutta 70 miljoonalla eurolla vuoden 2027 tasossa, kun huomioidaan etuuksiin ja verokertymään tulevat muutokset.