Sote-valiokunta kävi pelisääntökeskustelun – ”Kohdellaan toisiamme kunnioittavasti”

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsitteli perjantain kriisikokouksessaan työilmapiiriin liittyviä asioita ja loi yhteiset pelisäännöt, puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) kertoi kokouksen jälkeen. Puheenjohtajiston vaihdoksia ei käsitelty, varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) kertoi. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Kiurun mukaan kokouksessa käydyssä pelisääntökeskustelussa sovittiin muun muassa, että aikatauluista pidetään kiinni.

– Ei käytetä turhaa aikaa, keskitytään kokoukseen, arvostetaan ja kunnioitetaan kaikkia läsnäolijoita. Osapuolten välillä on löydettävä kompromisseja ja tultava vastaan. Kaikilla tulee olla mahdollisuus tehdä työilmapiiristä hyvä, kohdellaan toisiamme kunnioittavasti, hän sanoi.

Kiurun mukaan valiokunnassa todettiin myös, että työtä ei pelätä. Hän korosti, että aikataulut yritetään saada järkeväksi niin, ettei työ rasittaisi kansanedustajia liikaa. Sote-valiokuntaan on nyt tulossa yli kaksikymmentä esitystä käsittelyyn, eikä Kiurun mukaan kaikkia asioita saada käsiteltyä kokousajan puitteissa.

– Tämä tulee vaatimaan edustajilta todella paljon. Tämä on kaikin tavoin kohtuutonta ja se näkyy tietysti myös ihmisten väsymyksessä, hän sanoi.

Puheenjohtajakaksikolta kysyttiin, oliko puheenjohtajan vaihdosta keskusteltu kokouksessa. Laiho kertoi, ettei asiasta keskusteltu tässä kokouksessa.

KIURU kommentoi myös sote-valiokunnan ympärillä pyöriviä väitteitä. Hänen mukaansa on ollut loukkaavaa, kun mediassa on ollut esillä nimettömiä väitteitä.

– Me kävimme äsken siitä keskustelua ja moni edustaja totesi, että eivät tunnista niitä väitteitä ja varsinkaan sitä ilmapiiriä, jota valiokunnan kokouksesta on välitetty ulospäin. Koetaan, että tämä on sittenkin mukavampi porukka työskennellä yhdessä kuin on julkisuuteen toimitettu, Kiuru sanoi.

Kiuru viittaasi myös Helsingin Sanomien juttuun, jossa kerrotaan varapuheenjohtaja Mia Laihon raivonneen valiokunnassa ja käyttäneen asiatonta kieltä. Kiuru totesi, että Laiho on toiminut asiallisesti.

– Haluan todeta, että vain sellaiset väitteet, jotka esitetään omalla nimellä, ovat sellaisia väitteitä, joiden taakse voimme ripustautua, Kiuru sanoi.

Kaksikolta kysyttiin myös, ovatko heidän välinsä kunnossa. Kiuru kiteytti, että valiokunnassa eivät riitele ihmiset, vaan asiat. Hän kuvaili, että oppositiolla ja hallituksella on hyvin isoja eroja arvonäkemyksissä ja se näkyy myös keskustelussa.

– Emme tietenkään Mia Laihon kanssa jaa samaa arvomaailmaa, mutta olemme hoitaneet sosiaali- ja terveydenhuollon asioita jo toista hallituskautta ja minulla henkilökohtaisesti ei ole mitään sitä vastaan, Kiuru kuvaili.

– Täällä on kyse asioista. Niitä käsitellään ja viedään eteenpäin sovitussa aikataulussa ja tähän valiokunta on nyt sitoutunut – viemään hallituksen esitykset eteenpäin ilman muuta viivytystä ja perusteellisesti niihin perehtyen, Laiho sanoi.

SOTE-VALIOKUNNAN ilmapiiri on noussut pinnalle aiemminkin. Se nousi tapetille jälleen tällä viikolla puhemiesneuvoston poikkeuksellisen äänestyksen ja kansanedustaja Ville Merisen (sd.) eilisen ilmoituksen vuoksi.

Merinen kertoi eilen jäävänsä sairauslomalle äitinsä sairastumisen ja sote-valiokunnan ilmapiirin takia.

– Sairain työyhteisö missä olen ollut, Merinen kuvaili eduskuntaa Instagramissa.

Aiemmin eduskunnassa puhkesi kiista, kun puhemiesneuvosto esitti keskiviikkona, että mietinnön sairaalaverkosta tekisi hallintovaliokunta ja alkoholilaista talousvaliokunta sosiaali- ja terveysvaliokunnan asemesta.

Puhemiesneuvosto muutti perjantaina aiempia ehdotuksiaan kummankin esityksen kohdalla. Täysistunnossa lakiesitykset sairaalaverkosta ja alkoholin kotiinkuljetuksesta lähetettiin eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ilman äänestystä.

PÄIVÄN aikana mediassa oli spekulaatiota myös valiokunnan puheenjohtajiston mahdollisesta vaihtamisesta. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen sanoi STT:lle, ettei ryhmä ole vaihtamassa Laihoa pois.

- Mia Laiho nauttii minun ja koko eduskuntaryhmän täyttä luottamusta. Meillä ei ole mitään perusteita tehdä muutoksia valiokunnan kokoonpanoon.

Ilta-Sanomien mukaan SDP olisi ollut valmis vaihtamaan Kiurun tilalle valiokunnan johtoon jonkun toisen henkilön, jos kokoomus olisi suostunut vaihtamaan puolestaan Laihon toiseen henkilöön.

- Tällaista keskustelua ei todella ole käyty, sanoi Marttinen kuitenkin STT:lle.

Kiurun asemaa Marttinen kommentoi toteamalla, että jokainen eduskuntaryhmä vastaa itse omista valinnoistaan.

Kiuru ja Laiho kertoivat sote-valiokunnan kokouksen jälkeen, ettei kokouksessa keskusteltu puheenjohtajiston vaihtamisesta.

Uutista täydennetty klo 15.24 Marttisen STT:lle antamin kommentein.