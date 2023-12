Sote-valiokunta piti tauon – Kiuru: ”Totuus kuitenkin halutaan kertoa sellaisenaan kuin se on”

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on edennyt sosiaaliturvaleikkausten käsittelyssä. Valiokunta aloitti tänään istuntonsa kello 14. Johannes Ijäs Demokraatti

Noin kello 17 pidetyllä tauolla valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) kertoi toimittajille, että valiokunta on keskustellut kolme tuntia indeksileikkauksista sosiaaliturvaan ja niiden vaikutuksista ihmisiin.

Indeksileikkausten osalta asia on Kiurun mukaan nyt siinä mallissa, että esitys voidaan huomenna lähettää eduskunnan suureen saliin.

Vaikka kolme tuntiakin on pitkä aika, Kiuru totesi olevansa ”henkilökohtaisesti helpottunut siitä, että hallituspuolueet rajoittivat keskustelun kolmeen tuntiin”. Viime viikon leikkausesityksissä keskustelun on kerrottu venyneen valiokunnassa seitsemään tuntiin per esitys.

Kiurun mukaan niin asumistuesta, toimeentulotuesta kuin indeksileikkauksista keskusteltaessa oppositiossa olisi ollut valmiutta hyväksyä hyväksyä mietintöluonnos sellaisenaan – toki niin, että oppositio tekee omat vastalauseensa esityksiin.

– Tämän voin ainakin meidän ryhmämme (sosialidemokraattisen ryhmän) puolesta sanoa.

Hallitus- ja oppositio ovat syyttäneet toisiaan puolin ja toisin hidastelusta. Oppositiosta on hämmästelty hallituksen suurta ja aikaa vievää halua rukata virkakunnan tekemiä mietintöluonnoksia. Helsingin Sanomat on kertonut, että hallituspuolueet poistivat tekstistä useita kohtia, joissa kuvaillaan leikkauksen negatiivisia vaikutuksia.

SEURAAVAKSI valiokunta käsittelee työttömyysturvaleikkauksia ja niiden vaikutuksia ihmisiin.

– Uskon, että tässä on nyt paljon tämän päivän ja viikonlopun aikana opittu ja ehkä se johtaa siihen, että tämä viimeinen kokonaisuus tulisi nopeammin, Kiuru toteaa.

Kiuru painottaa, että hallituksen leikkaukset aiheuttavat merkittävää heikennystä ihmisten toimeentuloon.

– Kyllä valiokunnassa on ollut pitkä linja, että tämä totuus kuitenkin halutaan kertoa sellaisenaan kuin se on.

– Minusta suomalaiset ansaitsevat sen tiedon, mistä näistä leikkauksissa tosiasiassa on kysymys.

Kiuru toivoo, että tänään voisi tapahtua ”jopa semmoinen ihme”, että valiokunta saisi työttömyysturvaakin koskevan keskustelun käytyä loppuun. Valiokunnan kokouksen on määrä päättyä kello 19 mutta sillä on optio jatkaa illalla pidempäänkin.

KIURULTA kysyttiin, onko varmaa, että valiokunta saa mietinnöt huomenna valmiiksi eduskunnan kello 14 alkavaan keskusteluun.

Hän totesi olevan selvää, että valiokunnassa työskennellään enemmistön eli hallituspuolueiden ehdoilla.

– Joten itse en voi mennä lopullisesti mitään vannomaan, kun en kuulu tähän enemmistöön. Olen itse omalta puoleltani todennut, että olen kaikkeni tekemässä, että mietinnöt saapuvat huomenna ajoissa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajan Mia Laihon mukaan asiat ovat tänään edenneet ”ihan hyvässä vauhdissa”.

Laihon mukaan valiokunnassa on tehty joitakin muutosesityksiä niin oppositiopuolueista kuin hallituspuolueista.

– Ihan hyvässä hengessä on menty eteenpäin.

Hän toteaa, että työttömyysturvaa ja indeksitarkistuksia koskevat mietinnöt liittyvät toisiinsa.

– Eli indeksimietintöä ei voida loppuun asti hyväksyä ennen kuin työttömyysturva on käsitelty.

SDP:n valiokuntajäsen Ville Merinen sanoo hänkin, että tänään valiokunnassa on sujunut hyvin.

– Nyt on päästy hyvin töihin, Merinen sanoo.

– Ollaan asiassa, hän lisää.