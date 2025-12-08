Sote-valiokunta sai valmiiksi mietinnön apteekkilaista – näin esitystä viilattiin

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai maanantaina aamupäivällä valmiiksi mietintönsä apteekkiuudistuksesta. Tämä tarkoittaa, että asia ehditään käsitellä eduskunnassa ennen joulua ja osana ensi vuoden budjettia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta kertoi STT:lle eduskunnassa valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.).

Uudistus merkitsee suuria muutoksia apteekkien talouteen. Samalla laki on tuomassa valikoiman itsehoitolääkkeitä myyntiin apteekkien ulkopuolella. Jatkossa ruokakaupoista voi löytyä lääkkeitä esimerkiksi närästykseen, ummetukseen ja silmien kuivuuteen.

APTEEKKILAIN muutosten aikataulu oli vaakalaudalla, sillä ruuhkainen sote-valiokunta käsitteli sitä eduskunnassa aivan viime metreille saakka. Valiokunta kokousti hyvin poikkeuksellisesti käytännössä koko sunnuntaipäivän, ja lopulta mietintö apteekkilaista valmistui ylimääräisessä kokouksessa maanantaiaamuna.

Laiho korostaa, että kyse on laajoista asioista, joiden huolelliseen käsittelyyn tarvittiin aikaa.

- Eilen tosiaan 10 tuntia putkeen istuttiin tiiviisti tekemässä, ihan hyvässä ilmapiirissä. Ja kaikilla oli ymmärrys siitä, että nämä asiat pitää saada eteenpäin tässä eduskunnan aikataulussa, Laiho kommentoi.

EDUSKUNNASSA huomiota sai apteekkilain suhde perustuslakiin. Perustuslakivaliokunta arvioi aiemmin, että hallituksen ehdottamat muutokset lääketaksaan ja apteekkiveroon olisivat voineet muuttaa kymmeniä apteekkeja tappiollisiksi tai kannattamattomiksi.

Sote-valiokunta pyrki korjaamaan lakimuutoksia niin, ettei apteekeista tulisi kannattamattomia muutosten vuoksi. Laihon mukaan tilannetta on pyritty parantamaan nostamalla apteekkiveron alarajaa, jonka alittavan voittomarginaalin apteekit olisivat kokonaan vapautettuja apteekkiverosta.

- Samalla toki kaikkien apteekkien tilanne vähän paranee, koska tämä alarajan nosto vaikuttaa kaikkiin apteekkeihin, Laiho sanoo.

Lisäksi Laihon mukaan valiokunnan kirjasi mietintöönsä it-järjestelmien muutokselle pidemmän siirtymäajan.

Laihon mukaan perustuslakiasiantuntijoilta on pyydetty ja saatu lausunnot, että nyt annettava mietintö täyttää perustuslakivaliokunnan vaatimukset. Opposition edustajat olisivat halunneet vielä lähettää asian takaisin perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. He kuitenkin hävisivät perjantaina hallituspuolueiden edustajille äänestyksessä äänin 8-9.

HALLITUS tavoitteli lakiuudistuksella alun perin noin 44 miljoonan euron säästöjä valtiontalouteen. Apteekkiveron alarajan laskeminen syö säästötavoitteesta. Laihon mukaan menetetyt säästöt ovat joitain miljoonia euroja eikä niitä ole etsitty ainakaan apteekkilain sisältä tässä vaiheessa.

Valiokunta esittää mietinnössään lisäksi useita lausumia, jotka ovat käytännössä eduskunnan ehdotuksia ja vaatimuksia hallitukselle. Lausumissa vaaditaan esimerkiksi seurantaa apteekkiuudistuksen taloudellisille vaikutuksille, huoltovarmuuteen sekä lääketurvallisuuden kehitykseen ja toteutumiseen.

Myös itsehoitolääkkeiden vapauttamisen vaikutuksia apteekkitalouteen ja lääketurvallisuuteen pitäisi valiokunnan mukaan seurata. Yhden lausuman mukaan tulisi myös arvioida apteekkien palveluvalikoimaa ja sen laajentamista osana sote-järjestelmää ja ryhtyä toimenpiteisiin sen mahdollistamiseksi.