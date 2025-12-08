Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

8.12.2025 10:27 ・ Päivitetty: 8.12.2025 10:27

Sote-valiokunta sai valmiiksi mietinnön apteekkilaista – näin esitystä viilattiin

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai maanantaina aamupäivällä valmiiksi mietintönsä apteekkiuudistuksesta. Tämä tarkoittaa, että asia ehditään käsitellä eduskunnassa ennen joulua ja osana ensi vuoden budjettia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta kertoi STT:lle eduskunnassa valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.).

Uudistus merkitsee suuria muutoksia apteekkien talouteen. Samalla laki on tuomassa valikoiman itsehoitolääkkeitä myyntiin apteekkien ulkopuolella. Jatkossa ruokakaupoista voi löytyä lääkkeitä esimerkiksi närästykseen, ummetukseen ja silmien kuivuuteen.

APTEEKKILAIN muutosten aikataulu oli vaakalaudalla, sillä ruuhkainen sote-valiokunta käsitteli sitä eduskunnassa aivan viime metreille saakka. Valiokunta kokousti hyvin poikkeuksellisesti käytännössä koko sunnuntaipäivän, ja lopulta mietintö apteekkilaista valmistui ylimääräisessä kokouksessa maanantaiaamuna.

Laiho korostaa, että kyse on laajoista asioista, joiden huolelliseen käsittelyyn tarvittiin aikaa.

- Eilen tosiaan 10 tuntia putkeen istuttiin tiiviisti tekemässä, ihan hyvässä ilmapiirissä. Ja kaikilla oli ymmärrys siitä, että nämä asiat pitää saada eteenpäin tässä eduskunnan aikataulussa, Laiho kommentoi.

EDUSKUNNASSA huomiota sai apteekkilain suhde perustuslakiin. Perustuslakivaliokunta arvioi aiemmin, että hallituksen ehdottamat muutokset lääketaksaan ja apteekkiveroon olisivat voineet muuttaa kymmeniä apteekkeja tappiollisiksi tai kannattamattomiksi.

Sote-valiokunta pyrki korjaamaan lakimuutoksia niin, ettei apteekeista tulisi kannattamattomia muutosten vuoksi. Laihon mukaan tilannetta on pyritty parantamaan nostamalla apteekkiveron alarajaa, jonka alittavan voittomarginaalin apteekit olisivat kokonaan vapautettuja apteekkiverosta.

- Samalla toki kaikkien apteekkien tilanne vähän paranee, koska tämä alarajan nosto vaikuttaa kaikkiin apteekkeihin, Laiho sanoo.

Lisäksi Laihon mukaan valiokunnan kirjasi mietintöönsä it-järjestelmien muutokselle pidemmän siirtymäajan.

Laihon mukaan perustuslakiasiantuntijoilta on pyydetty ja saatu lausunnot, että nyt annettava mietintö täyttää perustuslakivaliokunnan vaatimukset. Opposition edustajat olisivat halunneet vielä lähettää asian takaisin perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. He kuitenkin hävisivät perjantaina hallituspuolueiden edustajille äänestyksessä äänin 8-9.

HALLITUS tavoitteli lakiuudistuksella alun perin noin 44 miljoonan euron säästöjä valtiontalouteen. Apteekkiveron alarajan laskeminen syö säästötavoitteesta. Laihon mukaan menetetyt säästöt ovat joitain miljoonia euroja eikä niitä ole etsitty ainakaan apteekkilain sisältä tässä vaiheessa.

Valiokunta esittää mietinnössään lisäksi useita lausumia, jotka ovat käytännössä eduskunnan ehdotuksia ja vaatimuksia hallitukselle. Lausumissa vaaditaan esimerkiksi seurantaa apteekkiuudistuksen taloudellisille vaikutuksille, huoltovarmuuteen sekä lääketurvallisuuden kehitykseen ja toteutumiseen.

Myös itsehoitolääkkeiden vapauttamisen vaikutuksia apteekkitalouteen ja lääketurvallisuuteen pitäisi valiokunnan mukaan seurata. Yhden lausuman mukaan tulisi myös arvioida apteekkien palveluvalikoimaa ja sen laajentamista osana sote-järjestelmää ja ryhtyä toimenpiteisiin sen mahdollistamiseksi.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Iisakki Kiemunki

Kolumnit
8.12.2025
Tuttu kokoomuslainen sai pohtimaan: halutaanko juhlia kultaa vai puhdasta kusinäytettä?
Lue lisää

Markus Leikola

Kirjallisuus
7.12.2025
Markus Leikola: Tällaisen kuvan kirjat ja kuunnelma antavat Sanna Marinista - mutta mihin niistä uskoisi?
Lue lisää

Petri Korhonen

Pääkirjoitukset
5.12.2025
Pienen maan pitää muistaa isojen tekemät vääryydet – muttei piehtaroida niissä
Lue lisää

Rane Aunimo

D-kasvo
6.12.2025
Reserviläisaktiivi, Jussi-palkittu Jari Olavi Rantala oli vuoden työttömänä – ”Mitä puolustaa, jos kulttuuri näivettyy?”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU