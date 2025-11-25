Sotilastiedustelu haluaa lisää valtuuksia ja luvan rikkoa asioita

Puolustusministeriö haluaa uudistaa sotilastiedustelulakia, ja kertoo lähettäneensä tänään sotilaiden valtuuksien lisäämiseen tähtäävät muutosehdotuksensa lausuntokierrokselle. Demokraatti Demokraatti

Suomen ensimmäiset nykyaikaiset tiedustelulait tulivat voimaan vasta kesällä 2019, mutta kansainvälisen toimintaympäristön muuttumisen – ja Venäjän hyökkäyssodan – takia ministeriö haluaa niihin päivityksiä. Käytännössä ne lisäisivät sotilaiden toimivaltuuksia verkossa ja tavanomaisessa tiedustelussa vieraan vallan agentteja vastaan.

Uutuutena asevoimat haluaa tiedustelijoilleen oikeudet muun muassa ulkomailla sijaitsevien, Suomea vaarantavien tietojärjestelmien aktiiviseen vahingoittamiseen, rikkomiseen tai estämiseen verkon kautta.

Tällainen vastaiskutoiminta esimerkiksi valtiollisia hakkeroijia tai tietoverkkovakoilijoita vastaan ei käytännössä ole ollut aiemmin rauhan aikana mahdollista.

Myös kotimaassa sijaitsevien, vihamielisten ulkomaisten toimijoiden järjestelmiin tunkeutumista tai niiden seuraamista halutaan laillistaa.

LAKIMUUTOKSET lisäisivät myös sotilaiden mahdollisuutta saada tutkintatietoa verottajalta ja finanssivalvojilta kansallista turvallisuutta vaarantavan toiminnan ja toimijoiden rahaliikenteen löytämiseksi.

Lakimuutoksessa myös maa-, meri- ja ilmavoimat luokiteltaisiin tarvittaessa tiedusteluviranomaisiksi, ja rajavartiolaitos toiminnan tukijaksi.

Osa toimivaltuuksien lisäämisestä todennäköisesti vaatii toteutuakseen myös perustuslain muuttamista, koska ne vaikuttavat yksityisyydensuojaan, kotirauhaan ja viestisalaisuuteen.