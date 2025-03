SPJL:n Jonne Rinne: Poliisit ovat lakkovalmiudessa – ”Tämä peli ei vetele”

Suomen poliisijärjestöjen liitto SPJL valmistautuu työtaistelutoimiin, kommentoi liiton puheenjohtaja Jonne Rinne Helsingin Sanomien tietoja siitä, että poliisit olisivat päättäneet mennä lakkoon. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Rinne painottaa, että SPJL ei tee päätöksiä mahdollisesta lakosta, vaan sen tekee Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko. Lakonuhka ei välttämättä koske siten vain SPJL:n jäsenkuntaa – poliiseja, hätäkeskuslaitosta, suojelupoliisia – vaan myös esimerkiksi Rajavartiolaitoksen, Puolustusvoimien ja Tullin väkeä.

Rinne kertoo, että SPJL viesti jäsenistölleen liiton valmiudesta työtaistelutoimiin jo 7. maaliskuuta, kun neuvottelut työnantajaa edustavan Valtion työmarkkinalaitoksen kanssa katkesivat.

Rinne kertoi tilanteesta myös Demokraatille keskiviikkona. Hänen keskeinen viestinsä ei ole siitä muuttunut. Hän on pettynyt siihen, että työnantajapuoli yksipuolisesti katkaisi neuvotteluyhteyden.

– Pidän tätä tilannetta todella ikävänä, koska aina on ymmärretty pöydän molemmin puolin, että sillä on iso merkitys, että meillä on työrauha valtiolla, Rinne sanoo.

Rinne toimii Jukon valtion neuvottelukunnan puheenjohtajana kahdeksatta vuotta. Hän muistuttaa, että vaikeissakin tilanteissa sopimukseen on päästy.

– Olemme tehneet sopimukset keskellä koronaa, teimme sopimuksen neljä päivää Venäjän laajamittaisen maahyökkäyksen jälkeen Ukrainaan vuonna 2022, jotta valtiolle saadaan työrauha. Ja tässä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa tilanteessa valtiotyönantaja ilmoittaa, että he eivät tule maksamaan meille sitä (palkankorotusten) tasoa, mikä on vientivetoisen mallin – joka lainsäädännöllä haluttiin säätää – mukainen. Lisää aiheesta Valtiolla työtaistelutoimia ensi kerran liki 40 vuoteen – ”Työnantajalle henkilöstö on nähtävästi lähinnä kustannustekijä” Nähdäänkö Suomessa pitkästä aikaa poliisit lakossa? – neuvotteluyhteydet katki valtion puolella

Olemme aina valmiita neuvottelemaan.

VALTION työmarkkinalaitos on tarjonnut yhteensä 6,3 prosentin korotusta, mikä on selvästi vähemmän kuin yleiseksi linjaksi muodostunut 7,8 prosenttia. Rinne korostaa, että neuvotteluvalmiutta on.

– Olemme aina valmiita neuvottelemaan, koska olemme neuvottelujärjestö, mutta emme me yksin voi oikein neuvotella, hän sanoo.

Hän muistuttaa, että mahdollinen lakko ei ole ketään vastaan, vaan valtion työntekijöiden ja virkamiesten sopimuksen puolesta. Hän muistuttaa, että työnantajan ehdottamalla korotuksella palkankorotusten tasossa jäädään vuosien saatossa jälkeen.

– Ihmettelen, olemmeko työntekijöiden edustajana ainoana huolissaan, ketä me saamme tänne rekrytoitua ja pidettyä töissä, jos kaikki muut alat karkaavat palkkakehityksessä vierestä ohi.

Rinteen mukaan 3500 euroa kuukaudessa tienaava häviäisi tällä diilillä vuoteen 2043 mennessä kumulatiivisesti 55 000 euroa.

Kyllä tämä on vakava paikka.

MAHDOLLINEN lakko ei olisi mikään pikkujuttu, sillä poliisit ovat olleet lakossa viimeksi vuonna 1976 ja valtionhallinto vuonna 1986.

– Kyllä tämä on vakava paikka, Rinne sanoo.

Hän muistuttaa, että mahdollisella lakolla ei haluta tehdä hallaa Suomen kansalaisille, jotka luottavat poliisiin.

– Kyllä se on Valtion työmarkkinalaitoksen suuntaan koko Jukona ja koko valtiosektorina viesti, että tämä peli ei vetele.

Juko, Ammattiliitto Pro ja Julkisen ja hyvinvointialojen liitto JHL ilmoittivat tiistaina ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta sekä liukumasaldojen kerryttämiskiellosta valtiolle. Kyseessä ovat järjestöjen mukaan ensimmäiset työtaistelutoimet valtiolla liki 40 vuoteen.

SISÄMINISTERI Mari Rantanen (ps.) kommentoi tilannetta Demokraatille eduskunnassa harvasanaisesti.

– Toivon tietysti, että työmarkkinaosapuolet pääsevät mahdollisimman pian sopuun. Mutta joka tapauksessa meidän on syytä pitää huolta siitä, että turvallisuus säilyy kaikissa tilanteissa, hän sanoi.