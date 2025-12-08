STT: Hallitus lietsoo EU-vastarintaa ennallistamiselle

STT:n tietojen mukaan Suomi pyrkii pääministeri Petteri Orpon (kok.) johdolla muuttamaan EU:n ennallistamisasetusta meille mieleisemmäksi, ja yrittää saada muut jäsenmaat mukaan hankkeeseen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomi on lähestynyt EU-maita luonnoksella kirjeestä, joka on tarkoitus aikanaan lähettää pääministerien nimissä EU:n ympäristöasioista vastaavalle komissaarille Jessika Roswallille.

Kirjeessä vaaditaan muun muassa ennallistamiseen liittyvän monimutkaisen sääntelyn yksinkertaistamista.

STT:n tietojen mukaan asia ei ole toistaiseksi edennyt, koska pääministerin aloite ei ole saanut riittävästi tukea muualta. Tällä hetkellä mukana on vain Ruotsi.

Kirjeen valmisteluun on otettu aikalisä, ja se aiotaan lähettää todennäköisesti tammikuussa.

EU:n viime vuonna hyväksymän ennallistamisasetuksen mukaan 30 prosenttia taantuneista luontotyypeistä pitää ennallistaa vuoteen 2030 mennessä. Kansalliset ennallistamistavoitteet ja lopullinen suunnitelma valmistuvat ensi vuoden aikana.

STT ei ole tavoittanut Orpoa haastatteluun aiheesta. Lisää aiheesta Tutkimus: näin pitkään kestää turvesuon ennallistaminen

STT:N NÄKEMÄSSÄ kirjeluonnoksessa sanotaan, että sääntelyn arvioidut toimeenpanokustannukset ovat erittäin korkeat ja herättävät vakavaa huolta.

Tämän vuoksi EU:n monivuotisen rahoituskehyksen tulisi vahvasti tukea ennallistamistoimia erilaisten instrumenttien ja ohjelmien kautta.

- Näkemyksemme mukaan sääntelyä voitaisiin yksinkertaistaa ilman merkittäviä vaikutuksia sen tavoitteisiin, kirjeessä sanotaan.

Sääntelyn yksinkertaistamista perustellaan muun muassa hallinnollisen taakan vähenemisellä.

- Kannustamme komissiota tutkimaan sääntelyn osia kuten luontotyyppien heikentymättömyyttä koskevia vaatimuksia.

Tietyt seurantavaatimukset olisi kirjeen mukaan käytävä tarkasti läpi ja tarvittaessa poistettava. Lisäksi olisi tärkeää, että esimerkiksi kansalliseen turvallisuuteen ja ruokaturvaan liittyvät näkökannat huomioidaan asianmukaisesti.

KIRJEESSÄ VIITATAAN myös komissiossa tekeillä olevaan omnibus-kokonaisuuteen, jolla lievennetään EU:n tiukkaa ympäristösääntelyä.

- Osana tätä keskustelua haluamme kiinnittää huomiota EU:n ennallistamissääntelyyn.

Kirjeessä vakuutetaan sitoutumista EU:n ennallistamisasetuksen tavoitteisiin ja todetaan kansallisten ennallistamissuunnitelmien valmistelun olevan käynnissä.

- Kuitenkin sääntelyn täytäntöönpanolla voisi olla laajoja tahattomia seurauksia useille alueille kuten metsä- ja maataloudelle.

Nyt luonnosteltu kirje on jatkoa metsävaikuttamiselle, jota Suomi on tehnyt Orpon kaudella.

Syyskuussa pääministeri kirjelmöi yhdessä Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin kanssa komissiolle yhteisellä vetoomuksella, jossa sanottiin maankäyttösektorin säädöksien osoittautuvan vaikeiksi Suomelle ja Ruotsille. Suomi myös äänesti ennallistamisasetusta vastaan Euroopan neuvoston käsitellessä asiaa.

Kirjeen julkaisua odotellessa Suomi pyrkii tällä hetkellä STT:n tietojen mukaan vaikuttamaan ennallistamiseen virkamiestasolla niin sanotun non-paperin kautta, jossa on yksityiskohtaisemmin avattu Suomen ajatuksia sääntelyn yksinkertaistamisesta.

Teksti: STT / Kaisu Suopanki

Uutista täydennetty klo 12.43 tiedolla, ettei STT ole tavoittanut Orpoa kommentoimaan.