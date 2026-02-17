Palkittu politiikan aikakauslehti.
17.2.2026 11:53 ・ Päivitetty: 17.2.2026 11:58

STT: Hallitus pääsi sopuun maahanmuuttajien kotihoidon tuen rajaamisesta – perussuomalaisille pettymys

ELSA PAAKKINEN / LEHTIKUVA

Hallitus on päässyt sopuun maahanmuuttajien kotihoidon tuen rajaamisesta, hallituslähteet kertovat STT:lle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kotihoidon tuen saamiseksi lapsen toisen vanhemman on pitänyt asua vähintään kolme vuotta EU:ssa, Euroopan talousalueella tai Sveitsissä 16 vuotta täytettyään.

Perussuomalaiset ajoivat mallia, jossa asumisaikarajoitus olisi koskenut lapsen molempia vanhempia. Tästä kuitenkin luovuttiin perustuslaillisten ongelmien takia, hallituslähteistä kerrotaan.

STT:n haastatteleman hallituslähteen mukaan molempia vanhempia koskeva malli olisi saattanut rajata esimerkiksi ulkomaalaisen kanssa naimisissa olevia Suomen kansalaisia kotihoidon tuen ulkopuolelle.

Hallituslähteiden mukaan lakiesitys on tarkoitus saada eduskunnan käsiteltäväksi huhtikuussa.

SOSIAALITURVAMINISTERI Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan lakiesitys lähtee vielä lisälausuntokierrokselle ennen kuin se lähetetään eduskunnan käsiteltäväksi.

Lakiesityksestä järjestettiin lausuntokierros jo kertaalleen loka-marraskuussa.

Grahn-Laasosen mukaan uudella lailla pyritään osaltaan edesauttamaan maahanmuuttajien kotoutumista.

- Tavoitteena on, että edistetään erityisesti maahanmuuttajanaisten kotoutumista ja kielen oppimista ja toisaalta lasten osallistumista varhaiskasvatukseen, koska se edistää mahdollisuuksien tasa-arvoa ja hyvää alkua koulupolulle, Grahn-Laasonen sanoi STT:lle.

Grahn-Laasonen painottaa, että suomen tai ruotsin kielen oppiminen mahdollisimman hyvin varhaislapsuudessa mahdollistaa koulupolun aloittamisen muiden kanssa samalta viivalta.

Tuomas Savonen, Kaisu Suopanki/STT

