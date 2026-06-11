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Politiikka

11.6.2026 14:05 ・ Päivitetty: 11.6.2026 14:05

STT: Työnantajajärjestöt kieltäytyvät yhä palkanmaksusta drooniuhkatilanteissa

LEHTIKUVA / SASU JÄRNSTEDT
Poliisiauto ja ambulanssi Oravalassa Kouvolassa viime maaliskuussa, jolloin yksi drooni putosi maahan Kouvolan pohjois- ja toinen itäpuolella.

STT:n tietojen mukaan työnantajajärjestöt eivät ole suoraan sitoutumassa siihen, että drooniuhkan takia kotiin jääneille työntekijöille maksettaisiin palkkaa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Työmarkkinaosapuolet ovat neuvotelleet työministeri Matias Marttisen (kok.) pyynnöstä pelisääntöjä vaaratiedotteiden varalle. Sopu on määrä saada aikaan viimeistään perjantaina, mutta STT:n haastattelemien neuvotteluja tuntevien lähteiden mukaan tilanne on juntturassa.

Neuvotteluja johtaa työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Timo Jaatinen, minkä lisäksi siihen osallistuu eri ministeriöiden virkakuntaa.

Työnantajaosapuolen ehdotuksena on ollut, että sairausvakuutusjärjestelmän kylkeen rakennettaisiin droonitilanteita varten järjestelmä, jonka kautta työnantaja voisi hakea takaisin maksamaansa palkkaa siltä ajalta, kun työnteko on estynyt. He eivät ole kuitenkaan valmiita antamaan suositusta siitä, että palkka maksettaisiin automaattisesti drooniuhkatilanteiden estäessä työnteon.

Työntekijäjärjestöjen näkökulmasta kyse on byrokraattisesta mallista, joka lisäisi sekä lainvalmistelijoiden että Kelan työtä ja olisi kallis valtiolle.

Työnantajapuolen mukaan monimutkaisempiakin rakenteita on luotu tilanteissa, joissa yhteistä tahtoa on riittänyt. Asiaa perustellaan sillä, että on hankala ennustaa, kauanko poikkeustilanteet jatkuvat, joten kyse on myös varautumisesta.

PALKANSAAJIEN lähtökohta neuvotteluissa on ollut vedota työsopimuslain pykälään, jonka mukaan työnantajalla on velvollisuus maksaa palkka enintään 14 vuorokauden ajalta, jos työntekijän työnteko estyy ylivoimaisen esteen vuoksi.

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Työnantajapuolen laintulkinnan mukaan työnantajalle ei synny drooniuhkatilanteessa automaattisesti palkanmaksuvelvollisuutta.

Neuvottelutilanteen haastavuus piilee siinä, että drooniuhkatilanne ei ole kummankaan osapuolen käsissä, jolloin on hankala löytää vastuunkantajaa sen seurauksille.

Työnantajapuolen mukaan tappio ei voi jäädä vain työnantajalle. Palkansaajapuoli näkee, että työnantaja voisi kuitata laskun, koska drooniuhkatilanteissa puhutaan todennäköisesti muutamista tunneista.

NEUVOTTELUJEN oli määrä jatkua torstai-iltana, jolloin työnantajajärjestöjen EK:n ja Suomen Yrittäjien odotettiin esittelevän uuden version mallistaan.

Teoriassa neuvottelijoilla on vielä perjantain aamupäivä aikaa päästä yhteiseen ratkaisuun, ennen kuin asia siirtyy Marttisen ratkottavaksi.

Myös Yle kertoi keskiviikkona EK:n esittäneen, että drooniuhkan takia pois töistä jäävien palkanmaksuun kerättäisiin työnantajilta erikseen sairausvakuutusmaksuja.

STT/Kaisu Suopanki

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