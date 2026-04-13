13.4.2026 08:09 ・ Päivitetty: 13.4.2026 08:09

STTK:n riihiterveiset: Pienituloisten ja palkansaajien kurittamisen tulokset on nyt nähty

DEMOKRAATTI / JANI LAUKKANEN
STTK:n puheenjohtaja Else-Maj Kirvesniemi kuvattuna joulukuussa 2025.

STTK sanoo kannanotossaan, että hallituksen talous- ja työmarkkinapolitiikka on heikentänyt kansalaisten luottamusta talouteen ja osaltaan johtanut ennätykselliseksi kasvaneeseen työttömyyteen. Hallituksen toimin ei myöskään ole saatu hillittyä julkisen talouden velkaantumista.

Kehysriihessä on korjausliikkeen paikka.

– Jatkuva hyvinvointivaltion ytimeen kohdistuva leikkauspuhe ja merkittävät leikkaukset lisäävät epäluottamusta talouteen. Hallituksen on korkea aika tehdä tasapainoisempaa talouspolitiikkaa. Palkansaajien vakaa arki saisi talouden liikkeelle, STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi sanoo tiedotteessa.

STTK:n mukaan kasvun vauhdittaminen edellyttää työllisyyttä ja luottamusta vahvistavia toimia, vahvaa veropohjaa sekä panostuksia osaamiseen ja julkisiin palveluihin

SUOMEN julkisen talouden velkaantuminen ei kannanoton mukaan katkea ilman hyvää talouskehitystä. Talouskasvun taustalla huomio on kiinnitettävä työllisyyttä ja luottamusta vahvistavaan politiikkaan.

– Politiikan tehtävä on luoda kansalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua kasvun ja kehityksen luomiseen ja niiden hedelmistä nauttimiseen, Kirvesniemi linjaa.

STTK:n kehysriihitavoitteissa esitetään keinoja kasvun vauhdittamiseksi. Kasvun edellytyksiä voidaan vahvistaa työllisyyttä, tuottavuutta, osaamista, huoltovarmuutta ja omavaraisuutta tukevalla ohjelmalla.

Siihen on kannanoton mukaan sisällytettävä niin rakenteellisia uudistuksia ja investointeja kuin työntekijän osaamisen ja julkisten palveluiden kehittämistä.

TALOUSPOLITIKASSA on keskeistä vahvistaa palkansaajien luottamusta yhteiskunnan tuottamien julkisten palveluiden saatavuuteen ja laatuun. Rahoituksen on oltava riittävää toimivien palveluiden järjestämiseksi kaikkialla Suomessa.

Siksi on huolehdittava vahvasta veropohjasta.

– Veropohjan vahvistamiseksi STTK vaatii hallitusta peruuttamaan jo tehdyt yhteisöveron keventämispäätökset ja suurituloisille kohdistetut verohelpotukset. Myös listaamattomien yritysten osinkoverotusta tulee tarkastella ja korjata oikeudenmukaisempaan suuntaan. Näihin talkoisiin on kaikkien osallistuttava, Kirvesniemi painottaa.

Kehysriihessä mahdollisesti päätettävä yrittäjien eläkejärjestelmän uudistaminen tulee toteuttaa oikeudenmukaisesti ja julkisen talouden rasitetta keventäen.

STTK:n mukaan yrittäjien eläkejärjestelmässä esiintyvä alivakuuttamisen mahdollisuus on estettävä ja myös yrittäjien eläkemaksujen tulee perustua todellisiin tuloihin.

KANNANOTOSSA sanotaan, että hallituksen työllisyyspolitiikan ytimessä on tähän asti ollut pienituloisten ja palkansaajien aseman heikentäminen.

Tämä linja ei ole tuottanut tuloksia. Päinvastoin Suomen työttömyystilanne on ajautunut Euroopan huonoimmaksi.

– Keinoja työllisyyden parantamiseksi olisi paljonkin. Nuorille työtä tai koulutusta takaava nuorisotakuu ei näytä toimivan, ja siksi se pitää uudistaa. Työttömyysturvan suojaosan palauttaminen kannustaisi osa-aikaisen työn vastaanottamiseen. Työvoimapolitiikan resursointia pitäisi vahvistaa Ruotsin ja Tanskan tasolle, jotta työttömät saisivat työllistymiseen tarvitsemaansa apua, Kirvesniemi listaa.

