Stubb: Ilmastoasioissa kyynikot ja pessimistit ovat väärässä

Presidentti Alexander Stubb korosti ilmastohuippukokouksen puheenvuorossaan Belemissä Brasiliassa torstaina, ettei ilmastotoimia ja talouden kasvuodotuksia tulisi panna vastakkain. Molemmat voivat onnistua yhtä aikaa.

Samalla presidentti korosti, ettei kyynisyydelle ole sijaa ilmastokokouksista puhuttaessa.

- Jotkut kyynikot yrittävät vähätellä COP-kokouksia. Mutta me voimme edelleen todistaa, että he ovat väärässä. Edistys on nähtävissä, Stubb vakuutti.

Presidentin mukaan kasvua voidaan hakea myös niin, etteivät päästöt nouse.

- Meillä on lukuisia rohkaisevia esimerkkejä siitä, että talouskasvu on mahdollista ilman lisääntyneitä hiilipäästöjä. Meidän on investoitava puhtaisiin teknologioihin ja varmistettava, että ne ovat niiden saatavilla, jotka niitä eniten tarvitsevat, presidentti sanoi.

- COP30-ilmastokokouksen on lähetettävä selkeä viesti siitä, että vihreä siirtymä on tullut jäädäkseen ja että fossiilisilla polttoaineilla ei ole tulevaisuutta. Kymmenen vuotta Pariisin jälkeen meidän on varmistettava, että myös Belem muistetaan menestyksenä, Stubb jatkoi.

Stubb muistutti puheensa lopussa kuulijoitaan myös siitä, että vaikka suomalaisen sanonnan mukaan pessimisti ei pety, ei hän ole tätä mieltä.

- Olen eri mieltä. Pessimisti ei koskaan tule ratkaisemaan ilmastokriisiä.

KOKOUKSEN aloituspuheenvuorossaan YK:n pääsihteeri Antonio Guterres arvosteli torstaina voimakkaasti kansainvälistä yhteisöä siitä, ettei ilmaston lämpenemisen torjunnassa ole onnistuttu.

- Tämä on moraalinen epäonnistuminen ja samalla tappavaa piittaamattomuutta, pääsihteeri sanoi.

Pääsihteerin mukaan ilmaston lämpenemisen aiheuttamia vahinkoja voidaan vielä yrittää vähentää muun muassa kiihdyttämällä fossiilisista polttoaineista luopumista.

Isäntämaan edustaja, presidentti Luiz Inacio Lula da Silva muistutti, että se ikkuna, joka maailmalla edelleen on ilmastonmuutoksen katastrofaalisten seurausten välttämiseksi, on sulkeutumassa nopeasti.

Samalla presidentti syytti ilmastonmuutoksen kieltäjiä siitä, että he ovat valmiita toimillaan tuomitsemaan tulevat sukupolvet.

VALTIONJOHTAJIEN kokous edeltää ilmastokokouksessa 10.-21. marraskuuta käytäviä neuvotteluita. Niissä Suomen valtuuskuntaa johtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.).

Vuosittaisessa YK:n ilmastokokouksessa edistetään toimia Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Keskeisiä teemoja Belemin-kokouksessa ovat uudet kansalliset päästövähennyssitoumukset sekä globaalit sopeutumisen indikaattorit, joiden avulla voidaan arvioida maiden edistymistä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.