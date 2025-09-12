Stubb Puolan drooniselkkauksesta: Heikkouden osoitus Venäjältä

Presidentti Alexander Stubb pitää hyvin epätodennäköistä, että venäläisten droonien lentäminen Puolan ilmatilaan olisi ollut vahinko. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hänen mukaansa tapausta selvitetään parhaillaan.

- Kun selvitykset on tehty, niin varmasti kannattaa attribuoida (nimetä syyllinen), Stubb sanoi suomalaistoimittajille Kiovassa perjantaina.

Stubb kertoi saaneensa tuoreimmat tiedot tapauksesta Ukrainassa niin ikään paraikaa vierailevalta Puolan ulkoministeriltä Radoslaw Sikorskilta.

DROONI-ISKUN voisi Stubbin mielestä tulkita voimannäytön sijaan Venäjän heikkouden osoitukseksi tilanteessa, jossa se on jälleen aliarvioinut pahan kerran lännen tahtotilan ja yhtenäisyyden.

- Kun ei ole muita keinoja niin pitää harhauttaa, koska Venäjän eteneminen (Ukrainassa) on tällä hetkellä hidasta, Stubb perusteli.

Stubbin mukaan Puola ja sen Nato-liittolaiset toimivat tilanteessa ripeästi ja päättäväisesti. Hän kertoi olleen myös välikohtauksen jälkeen tiiviissä yhteydessä Puolustusvoimien johdon kanssa.

- Yksi johtopäätös on, että ilmapuolustuskykyä sekä Naton että EU:n kautta on vahvistettava, Stubb sanoi.

DROONIEN KÄYTTÖ on presidentin mielestä yksi esimerkki siitä, että Suomella on myös paljon opittavaa Ukrainalta. Stubbin mukaan olikin hyvä, että vierailulla Ukrainassa oli mukana myös Puolustusvoimien operaatiopäällikkö, kenraaliluutnantti Kari Nisula.

– Hänellä on ollut mahdollisuus keskustella Ukrainan puolustusvoimien kanssa erilaisista kaksisuuntaisista yhteistyömahdollisuuksista, Stubb sanoi.

Presidentiltä kysyttiin myös kommenttia Ukrainan tuoreeseen iskuun Primorskiin eli Koivistoon lähellä Suomen rajaa. Stubbin mukaan Ukrainalla on täysi oikeus iskeä kauas Venäjälle infrastruktuuriin, joka rahoittaa Venäjän sodankäyntiä tai tuottaa sille välineitä.

- Suuri ero Venäjään tässä on se, että Ukraina ei iske siviileitä vastaan, Stubb sanoi.

KIOVAN-VIERAILULLA tuli Stubbin mukaan jälleen selväksi, että Ukraina haluaa rauhaa mutta Vladimir Putin ei. Siksi Ukrainan sotilaallista tukea ja Venäjän painostamista on hänen mielestään lisättävä sodan kääntämiseksi enemmän Ukrainan eduksi.

- Koska tällä hetkellä näyttää siltä, että tie rauhaan kulkee ainoastaan rintaman kautta, Stubb perusteli.

Hänen mukaansa Putin pitää saada havahtumaan siihen, että hänen sotilaalliset tavoitteensa ovat epäonnistuneet.

- Kun hän itse ymmärtää tämän, niin ehkä hän sitten on halukas tulemaan neuvottelupöytään, Stubb sanoi.

- Suomen tuki Ukrainalle ei ole heikkenemässä, hän totesi.

Aselepo tai tulitauko olisi edellytys sille, että länsimaiden kesken neuvotellut sotilaalliset turvatakuut voitaisiin ottaa käyttöön. Tiedot niistä eivät ole julkisia, mutta Stubbin mukaan sotilaallinen suunnittelu on edennyt hyvin.

- Ne numerot, joita olen itse nähnyt, näyttävät omasta mielestäni pelotteena oikein hyvältä, Stubb sanoi.

Hänen mukaansa Ukrainan turvallisuutta ei kuitenkaan ratkaise 10 000 tai 20 000 maahan tulevaa eurooppalaista sotilasta, vaan Ukrainan kokonaispuolustuskyky.

Teksti: STT / Niilo Simojoki