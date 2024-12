Stubb: Suomi ja Viro pyytävät Natolta apua Itämeren kaapeleiden valvontaan

Tasavallan presidentin Alexander Stubbin mukaan Suomi haluaa Naton lisäävän läsnäoloaan Itämeren kriittisen infran lähistöllä. Syynä ovat alueen merikaapeleihin tehdyt epäillyt tihutyöt ja niiden jatkumisen riskit. Demokraatti Demokraatti

Stubbin mukaan Suomi ja Viro ovat tehneet Natolle yhteisen pyynnön tästä. Stubb kertoi asiasta tiedotustilaisuudessaan perjantaina.

Itämeren energia- ja tietoliikennekaapeleiden luo tarvitaan ainakin lisää meri- ja ilmavalvontaa. Myös Venäjän pakotteita kiertävän varjolaivaston alusten tarkistuksia pitää jatkaa.

Jatkotoimista tarvitaan Stubbin mukaan lisää neuvotteluja sekä Naton, EU:n että Itämeren rantavaltioiden välillä.

Stubb kertoi keskustelleensa nyt suoraan myös Naton pääsihteerin Mark Rutten ja Viron johdon kanssa.

Rutte lupasikin perjantaina viestipalvelu X:ssä Naton lähettävän lisätukea Itämeren alueelle. Mitä tämä konkreettisesti on, sitä Rutte ja Stubb eivät yksilöineet.

Suomen viranomaiset ryhtyivät vastatoimiin heti vaurioiden paljastuttua ja saivat yhteyden alukseen.

Stubbin mukaan aluksen päällystö suostui ohjaamaan tankkerin Suomen aluevesille, ja viranomaiset ottivat sen haltuunsa rikostutkinnan ajaksi.

Presidentin mukaan on keskeistä, että suomalaiset pysyvät rauhallisina.

– Me selvitämme mitä on tapahtunut, me korjaamme tapahtuneen ja me toimimme. Tutkinta on alkanut ja edennyt toistaiseksi hyvässä hengessä suomalaisten viranomaisten, päällystön ja miehistön kanssa, Stubb sanoi.

Rikosnimikkeinä tutkinnassa ovat epäilty törkeä tuhotyö sekä Venäjä-pakotteiden kiertämisestä aiheutuva törkeä säännöstelyrikos. Huonokuntoiseksi luonnehditun säiliöaluksen lastina on muun muassa lyijytöntä bensiiniä.

PRESIDENTTI ei tiedotustilaisuudessaan ottanut kantaa siihen, oliko Cookin saarelle rekisteröidyn aluksen toiminnassa kyse Venäjän hybridivaikuttamisesta.

– Jos pystymme todentamaan, että taustalla on valtiollinen sabotaasi, tulemme attribuoimaan sen heti, Stubb lupasi. Attribuutiolla tarkoitetaan epäillyn syypään paljastamista.

Stubb korostaa, ettei vastaavia tihutöitä pystytä täydellisesti estämään, mutta tekijöiden pysäyttäminen ja nopea kiinnisaaminen on tärkeää.

Presidentin ja hallituksen yhteinen TP-UTVA on ollut koolla perjantaiaamuna kaapelikriisin vuoksi. Keskeiset ministeriöt ovat saaneet toimeksiannon tutkia asian jatkotoimia.