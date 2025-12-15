Stubb tapaa Zelenskyin ennen virallista huippukokousta

Presidentti Alexander Stubb on tapaamisessa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa Berliinissä. Asiasta kertoi maanantaina aamupäivällä tasavallan presidentin kanslia.

Sunnuntaina Stubb tapasi Yhdysvaltain neuvottelijoita Berliinissä Saksassa ohi virallisen ohjelman. Asiasta uutisoivat ainakin saksalaislehti Bild ja Suomessa Helsingin Sanomat omien lähteidensä pohjalta.

Sunnuntaina myös Zelenskyi keskusteli Ukrainan rauhanneuvottelujen tilanteesta muun muassa Yhdysvaltain erityislähettilään Steve Witkoffin ja presidentti Donald Trumpin vävyn Jared Kushnerin kanssa.

Bildin mukaan Stubb keskusteli Witkoffin sekä Kushnerin kanssa myöhään illalla hotellissa. Tapaaminen kesti noin 20 minuuttia.

Virallisesti Saksan isännöimä kokous Ukrainan rauhasta Euroopan ja Yhdysvaltain johtajien kesken käynnistyy maanantaina alkuillasta.

ZELENSKYI on aiemmin kertonut, että Ukraina on valmis luopumaan pyrkimyksistä liittyä sotilasliitto Naton jäseneksi. Vastineeksi Zelenskyi toivoo riittäviä turvatakuita Yhdysvalloilta ja Euroopalta.

Ennen sunnuntain tapaamista Zelenskyi sanoi, että Yhdysvallat ei ollut vastannut Ukrainan lähettämään päivitettyyn versioon rauhansuunnitelmasta. Yhdysvaltojen alkuperäinen, Venäjälle myötämielinen 28-kohtainen rauhansuunnitelma kutistui Ukrainan ja muiden eurooppalaisten versiossa 20-kohtaiseksi.