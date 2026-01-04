Ulkomaat
4.1.2026 13:19 ・ Päivitetty: 4.1.2026 13:19
Stubb tasapainoili Venezuela-kommenteissa, YK hätäkokoukseen
Presidentti Alexander Stubb on kommentoinut viestipalvelu X:ssä Yhdysvaltain lauantaista iskua Venezuelaan, muistuttaen ettei kohteena ollut itsevaltias ole vuosikausiin ollut kansansa oikeutettu johtaja.
Stubbin mukaan Venezuelan presidentti Nicolas Maduron hallinto on pitkään ollut vailla legitimiteettiä.
- Vaalit vuonna 2024 olivat räikeän epärehelliset. Suomi on tämän osana Euroopan unionia todennut. EU on myös asettanut pakotteita Venezuelalle, Stubb sanoo sunnuntain iltapäivän kommentissaan.
Stubbin mukaan kaikilla valtioilla on kuitenkin vastuu kunnioittaa kansainvälistä oikeutta ja toimia sen mukaisesti.
- Tämän periaatteen säilyminen on Suomen intresseissä. Se on ulkopolitiikkamme kulmakivi.
Presidentti ei viestissään suoraan tuominnut Yhdysvaltain toimintaa.
VENEZUELASSA maan korkein oikeus on määrännyt varapresidentti Delcy Rodriguezin maan väliaikaiseksi johtajaksi. Oikeuden mukaan näin taataan Venezuelan hallinnollinen jatkuvuus ja maan puolustaminen.
Yhdysvallat otti lauantaina kiinni presidentti Nicolas Maduron ja tämän puolison Cilia Floresin ja vei heidät pois maasta.
Venezuelan korkein oikeus ei kuitenkaan julistanut Maduroa pysyvästi estyneeksi hoitamaan virkaansa, mikä olisi tarkoittanut uusia vaaleja 30 päivän kuluessa.
Maduro saapui Yhdysvaltoihin lauantai-iltana paikallista aikaa. Hänen nähtiin poistuvan lentokoneesta kansalliskaartin lentotukikohdassa New Yorkin osavaltiossa.
Presidentti asteli koneesta liittovaltion poliisien saattelemana. Muun muassa uutiskanava CNN:n mukaan myös Maduron puoliso saapui samalla lennolla Yhdysvaltoihin.
Matka jatkui helikopterilla New Yorkin Manhattanille. Yhdysvaltalaismedian mukaan Maduro vietiin ensin Yhdysvaltain huumepoliisi DEA:n virastolle ja sen jälkeen Brooklynissä sijaitsevaan tutkintavankilaan.
Huonomaineinen tutkintavankila on sama, jossa hiphopmoguli Sean ”Diddy” Combsia pidettiin viime vuonna häneen kohdistuneen seksuaalirikosoikeudenkäynnin ajan.
Yhdysvallat syyttää Maduroa ja tämän puolisoa muun muassa huumeterrorismista. Maduro on määrä saattaa New Yorkissa oikeuden eteen CNN:n mukaan ensi viikolla.
YHDYSVALTAIN asevoimat iskivät Venezuelaan lauantain vastaisena yönä paikallista aikaa.
Trump on sanonut Yhdysvaltain johtavan Venezuelaa, kunnes turvallinen vallanvaihto maassa on mahdollinen.
Varapresidentti Rodriguez lausui lauantaina ennen korkeimman oikeuden linjausta, että Venezuela on valmis puolustamaan itseään vastauksena Yhdysvaltain lauantain sotilasoperaatioon.
Rodriguez vaati lauantai-iltana suorassa televisiolähetyksessä Maduron ja tämän puolison vapauttamista. Rodriguez sanoi Maduron olevan Venezuelan ainoa presidentti.
Trump väitti aiemmin lauantaina Rodriguezin sanoneen Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubiolle olevansa yhteistyöhaluinen.
MYÖS KIINA vaatii Yhdysvaltoja heti vapauttamaan Maduron ja lopettamaan yritykset Venezuelan hallinnon kaatamiseksi.
Kiinan mukaan Yhdysvaltojen lauantainen hyökkäys Venezuelaan rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta. Kiina kehotti Yhdysvaltoja varmistamaan Maduron ja tämän vaimon henkilökohtaisen turvallisuuden.
Kiina on ollut Venezuelaa yli vuosikymmenen johtaneen Maduron hallinnon tukija. Maduro tapasi Kiinan delegaation juuri ennen Yhdysvaltojen iskua.
MAANANTAINA YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu hätäkokoukseen Venezuela-kriisin vuoksi. Kokouksen on tarkoitus alkaa iltapäivällä viideltä Suomen aikaa.
Asiasta kertoi myöhään lauantaina neuvoston puheenjohtajana tässä kuussa toimiva Somalia. Diplomaattilähteiden mukaan neuvosto kokoontuu Venezuelan pyynnöstä.
