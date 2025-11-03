Stubb: Ydinaseet palasivat maailmanpolitiikan välineiksi

Tasavallan presidentin Alexander Stubbin mielestä maailmassa on siirrytty uudelle ydinaseaikakaudelle, jossa joukkotuhoaseiden merkitys on valitettavasti ollut kasvussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Stubb kommentoi maailmanpolitiikan tilannetta puheessaan valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä maanantaina.

Stubbin mukaan eri maat ajavat intressejään häikäilemättömästi omia vallan välineitään yhdistelemällä ja suurvaltojen välinen strateginen vakaus on tällä hetkellä murroksessa.

Puheen jälkeen lehdistötilaisuudessa Stubb tarkensi, ettei hänen kommenttinsa ollut suoranaisesti reaktio Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheisiin ydinasetestauksen aloittamisesta uudelleen. Stubbin mukaan vielä ei tarkkaan tiedetä, mitä Yhdysvaltain hallinto tulee tekemään.

- Varmasti he (yhdysvaltalaiset) tulevat kehittämään omaa ydinasearsenaaliaan. Riippuu missä kehikossa se tapahtuu. Tehdäänkö se kansainvälisen oikeuden, lain ja olemassa olevien sopimusten puitteissa vai niiden ulkopuolella. Stubb sanoi toimittajille.

Hänen mukaansa huolena on se, että monenkeskisen järjestelmän edelleen rappeutuessa myös tärkeästä asevalvonnasta tulee entistä vaikeampaa.

Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälinen yhteistyö sen sijaan toimii Stubbin mukaan sotilaallisella tasolla loistavasti ja ehkä paremmin kuin koskaan ennen.

UKRAINAN SODAN osalta Stubb vakuutti poliittisen työn jatkuvan kulisseissa, vaikka pikaisesta tulitauosta tai aselevosta ei näy mitään merkkejä.

Stubb kertoi keskustelleensa Ukrainan tilanteesta Kazakstanin ja Uzbekistanin presidenttien kanssa viime viikon vierailuilla. He tapaavat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin torstaina, minkä jälkeen Kazakstanin presidentti Kasym-Zhomart Tokajev tapaa vielä Venäjän presidentin Vladimir Putinin ensi viikolla Moskovassa.

- Keski-Aasian maat voisivat toimia potentiaalisesti sanansaattajina Valkoisen talon ja Kremlin välillä, Stubb sanoi.

Suomen tulokulma Ukrainan sotaan on hänen mukaansa ennallaan: Venäjän sotilaallista ja taloudellista painostusta on lisättävä Putinin pakottamiseksi neuvottelupöytään. Mahdollinen tilaisuus tähän olisi Stubbin mukaan tarjolla myöhemmin tässä kuussa Etelä-Afrikassa.

- Jos asiat etenevät toivotulla tavalla seuraavien kahden kolmen viikon aikana, niin ehkä se paikka, jossa presidentit Putin ja (Volodymyr) Zelenskyi voisivat tavata, olisi G20-kokous Johannesburgissa, Stubb sanoi.

Stubb ei näe ennen G20-kokousta edellytyksiä sille, että Budapestin tapaamisensa peruneet Trump ja Putin tapaisivat.

MAHDOLLISEN Ukrainan tulitauon tai aselevon varalle pitää Stubbin mielestä olla valmiina konkreettinen suunnitelma sekä turvatakuista että siitä, mistä neuvoteltaisiin aselevon aikana ja sitten myöhemmin itse rauhanneuvotteluissa.

- Erilaisia suunnitelmia on esillä, ja niitä työstetään yhdessä liittolaisten kanssa, Stubb kertoi tarkentamatta kuvioita.

Stubb nosti avajaispuheessaan esiin sodankäynnin luonteen muuttumisen Ukrainassa. Droonit ovat nyt kaikkien puheenaiheena, mutta todellinen mullistava tekijä myös puolustuksessa tulee presidentin mukaan olemaan tekoäly.

- Ilolla olen pistänyt merkille julkisuudessakin olleen uutisen, että Puolustusvoimat käynnistää yhteistyön alan huippuyritysten kanssa, Stubb sanoi.

Lehdistötilaisuudessa Stubb myös iloitsi suomalaisen verkkolaiteyhtiö Nokian ja yhdysvaltalaisen puolijohdejätti Nvidian tiivistyvästä yhteistyöstä, joka mahdollistaa Nokialle lisäpanostukset tekoälyyn. Stubbin mukaan hänellä itsellään ei ollut mitään roolia diilissä, mutta se on hänen mukaansa omiaan vahvistamaan Suomen ja Yhdysvaltain suhteita.

- Itse asiassa heti, kun diili oli tehty ja julkistettu, lähetin tästä myös viestin presidentti Trumpille, Stubb kertoi.

Teksti: STT / Tuomas Savonen, Niilo Simojoki