Stubb Ylelle: Grönlanti-pelot helpottivat vähän

Presidentti Alexander Stubb sanoo Yleisradion haastattelussa, että pahin skenaario Grönlannin kiistassa on vältetty. Stubb viittasi presidentti Donald Trumpin lausuntoon, ettei Yhdysvallat aio tehdä sotilaallista väliintuloa saadakseen Grönlannin haltuunsa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Stubb kertoi, ettei ole pyytänyt erillistä tapaamista Trumpin kanssa keskiviikkona tai torstaina. Sekä Stubb että Trump olivat keskiviikkona Maailman talousfoorumissa Sveitsin Davosissa.

TRUMPIN koollekutsuman Gazan-rauhanneuvoston osalta Suomi on samalla linjalla kuin jäsenyyskutsun jo torjuneet Ruotsi ja Ranska. Stubb on saanut kutsun maksulliseen neuvostoon, mutta päätöstä osallistumisesta ei ole tehty.

- Meillä on ihan yleiseurooppalainen linja, joka seuraa Ruotsin ja Ranskan linjaa. Me pidämme hyvänä, että rauhanvälitykseen panostetaan. Tärkeintä on, että se tapahtuu YK-mandaatin kautta, hän sanoi.

Suomi ei Stubbin mukaan aio tehdä asiassa mitään hätiköityjä päätöksiä.

- Siinä muodossa kuin se tällä hetkellä on, se näyttää hyvinkin haastavalta. Meillä on yhteinen eurooppalainen linja ja siitä pidetään kiinni.

KESKEISTEN oppositiopuolueiden johtajat katsovat, että Suomen ei tulisi osallistua Trumpin henkilökohtaisesti hallitsemaan rauhanneuvostoon, kertoo MTV Uutiset. Lisää aiheesta Keskustan Kaikkonen Stubbille: Jätä Gazan rauhanneuvosto väliin

Puheenjohtajista vihreiden Sofia Virta, SDP:n Antti Lindtman ja vasemmiston Minja Koskela kertoivat kannoistaan MTV:lle keskiviikkona.

Aiemmin myös keskustan puheenjohtaja, entinen puolustusministeri Antti Kaikkonen kertoi saman tiedotteessaan.