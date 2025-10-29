Palkittu politiikan aikakauslehti.
29.10.2025 12:55 ・ Päivitetty: 29.10.2025 13:09

SU: Perussuomalaiset kieltää perheenjäsenten palkkaamisen

LEHTIKUVA / KIMMO PENTTINEN
Perheenjäsenten palkkaaminen nousi julkisuuteen, kun sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson valitsi avustajakseen oman poikansa.

Perussuomalaiset aikoo kieltää kansanedustajiltaan perheenjäsenten palkkaamisen poliittisiksi avustajiksi, kertoo puoluelehti Suomen Uutiset. Muutosta ei tehdä takautuvasti, vaan se otetaan käyttöön vasta vuoden 2027 vaaleissa.

Demokraatti

Demokraatti

Perussuomalaiset aikoo puoluesihteeri Harri Vuorenpään mukaan lisätä eduskuntavaalien ehdokassopimuksiin ehdon, joka vastedes estää valituksi tulleita kansanedustajia palkkaamasta lähisukulaisia tai omaisiaan eduskunta-avustajaksi.

– Selkeät pelisäännöt helpottavat kaikkia osapuolia. Siksi ehdokassopimuksissa sitoudutaan myös muihin puolueen tärkeinä pitämiin asioihin sekä esimerkiksi puolueen arvoihin. Tämä muutos astuu voimaan tulevien vaalien jälkeen, Vuorenpää sanoo Suomen Uutisille.

Viime aikoina on uutisoitu monen perussuomalaisen kansanedustajan työllistäneen läheisiään tai perheenjäseniään avustajatehtävissä.

Muun muassa sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso palkkasi syyskuussa uudeksi avustajakseen nuoren ylioppilaspoikansa.

