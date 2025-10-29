Politiikka
29.10.2025 12:55 ・ Päivitetty: 29.10.2025 13:09
SU: Perussuomalaiset kieltää perheenjäsenten palkkaamisen
Perussuomalaiset aikoo kieltää kansanedustajiltaan perheenjäsenten palkkaamisen poliittisiksi avustajiksi, kertoo puoluelehti Suomen Uutiset. Muutosta ei tehdä takautuvasti, vaan se otetaan käyttöön vasta vuoden 2027 vaaleissa.
Perussuomalaiset aikoo puoluesihteeri Harri Vuorenpään mukaan lisätä eduskuntavaalien ehdokassopimuksiin ehdon, joka vastedes estää valituksi tulleita kansanedustajia palkkaamasta lähisukulaisia tai omaisiaan eduskunta-avustajaksi.
– Selkeät pelisäännöt helpottavat kaikkia osapuolia. Siksi ehdokassopimuksissa sitoudutaan myös muihin puolueen tärkeinä pitämiin asioihin sekä esimerkiksi puolueen arvoihin. Tämä muutos astuu voimaan tulevien vaalien jälkeen, Vuorenpää sanoo Suomen Uutisille.
Viime aikoina on uutisoitu monen perussuomalaisen kansanedustajan työllistäneen läheisiään tai perheenjäseniään avustajatehtävissä.
Muun muassa sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso palkkasi syyskuussa uudeksi avustajakseen nuoren ylioppilaspoikansa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Politiikka
29.10.2025 10:14
Kansanedustaja: Perussuomalaiset vastustavat hillotolppia ja samalla pystyttävät niitä