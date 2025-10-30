Suomalainen klubi jatkaa herrakerhona – nykyjohto eroaa

Helsingin Suomalainen Klubi on päättänyt torstain jäsenäänestyksessään, etteivät naiset voi edelleenkään olla klubin jäseniä. Jäsenyyden puolesta olisi tarvittu 75 prosenttia äänistä, mutta esitys sai kannatusta 66,5 prosenttia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Äänestyksen myötä 1960-luvulla klubin sääntöihin lisätty pykälä, jonka mukaan vain miehet voivat olla klubin jäseniä, jää voimaan.

- Valtava pettymys. Kaikki oli pelissä. Pettymys on tietenkin suuri, kun ei mennyt läpi, puheenjohtaja Veli-Pekka Dufva kommentoi STT:lle torstai-iltana.

Äänestyksen tulos oli klubin tiedotteen mukaan 1365-686 ja äänestysaktiivisuus 72 prosenttia.

KERHON johtokunnan yhdeksästä jäsenestä kahdeksan oli ennakkoon ilmoittanut jättävänsä paikkansa, jos naisten jäsenyyttä ei hyväksytä. Näiden kahdeksan jäsenen joukkoon kuuluu nykyinen puheenjohtaja Dufva.

Hän vahvisti, että kahdeksan johtokunnan jäsentä, puheenjohtaja mukaan lukien, jättävät paikkansa. Nämä erot astuvat voimaan kuluvan vuoden lopussa. Klubin syyskokous 20. marraskuuta tekee valinnat uusista johtokunnan jäsenistä.

- Johtokunta on tehnyt hartiavoimin työtä jäsenpohjan laajentamisen puolesta, sillä se on sekä Klubin tarkoituksen että talouden kannalta hyvin tärkeää. Kun se nyt torjuttiin määrävähemmistön turvin, katsomme, ettei meillä kahdeksalla ole edellytyksiä jatkaa huolimatta siitä, että suuri enemmistö jäsenistöstä olisikin ollut siihen halukas, Dufva kommentoi.

- Haluan kiittää kaikkia jäseniä vilpittömästä ja arvokkaasta keskustelusta. Nyt tuli tällainen tulos ja se on demokratian mukainen. Nyt pitää elää vaan, Dufva jatkoi.

Myös kirjailija Jari Tervo kertoi viestipalvelu X:ssä torstaisen äänestyksen jälkeen eroavansa klubin jäsenyydestä.

Dufvan edeltäjä Raimo Ilveskero erosi puheenjohtajan tehtävästä viime vuoden syyskuussa edellisen naisten jäsenyyttä koskeneen äänestyksen jälkeen.

Vuosi sitten naisten jäsenyyden sallimisen puolesta äänesti vajaat 70 prosenttia jäsenistä.

VUONNA 1876 perustettu Suomalainen Klubi kertoo verkkosivuillaan olevansa kulttuuriklubi, jossa suomalaisuuden aatteelliseen pohjaan sitoutuneet eri-ikäiset miehet tapaavat toisiaan.

Klubilla oli syyskuun puolivälissä noin 3 000 jäsentä. Tuolloin Dufva kertoi, että jäsenmäärää halutaan nostaa. Dufva sanoi silloin, että klubin elinvoimaisuutta tärkeämpää on kuitenkin tasa-arvo.

- Olemme sulkeneet pois puolet yhteiskunnasta. Kun naiset ovat mukana, olemme paljon merkittävämpi tekijä yhteiskunnassa sen jälkeen.

Dufva ei halunnut syyskuussa yksilöidä naisten jäsenyyttä vastustavien klubilaisten näkemyksiä, mutta hänen mukaansa ne liittyvät lähinnä siihen, että heidän mielestään miehillä pitäisi olla oma tilansa.

- Mitään varsinaista yhteistä nimittäjää heillä ei ole.

Teksti: STT / Ville Väänänen