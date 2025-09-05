Suomalaisia hukkui sittenkin vähemmän kuin edelliskesinä

Tänä kesänä hukkui yhteensä 45 ihmistä, kertoo Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH). Menehtyneiden määrä väheni edelliskesiin verrattuna, mutta uimarannoilla turmia oli poikkeuksellisen paljon. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Elokuussa hukkuneita oli yhdeksän, joista seitsemän oli miehiä. Kahden hukkuneen sukupuoli ei ollut liiton tiedossa.

Kokonaismäärä laski aiemmista vuosista. Vielä viime vuoden kesänä hukkui 49 ihmistä, mikä on lähellä turmatilastojen keskiarvoa. Vuosikymmenen aikana kesäisin on yleensä menehtynyt hukkumalla noin 50 ihmistä.

Hukkuneiden joukossa oli SUHin mukaan tänä kesänä poikkeuksellisen paljon lapsia ja nuoria. Myös uimarannoilla hukkui kolme kertaa tavallista enemmän ihmisiä.

Alkuvuoden aikana on raportoitu vähintään 210 viranomaistoimia vaatinutta vaaratilannetta.

Suomessa hukkuu tapaturmaisesti vuosittain 100-150 ihmistä, joista noin puolet kesäkuukausien aikana. Tammi-elokuussa 2025 Suomessa on hukkunut SUHin ennakkotilastojen mukaan 77 ihmistä.