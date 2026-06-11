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Talous

11.6.2026 10:02 ・ Päivitetty: 11.6.2026 10:02

Suomalaisyritykset eivät investoi – nyt tuli miljardirahoitus

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Finnvera aikoo omien sanojensa mukaan tukea yritysten investointeja ilman, että se syrjäyttää markkinaehtoista rahoitusta

Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera käynnistää uuden investointiohjelman. Sen tavoitteena on rahoittaa yritysten investointeja Suomessa miljardilla eurolla tämän ja ensi vuoden aikana.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteisen tiedotteen mukaan suomalaisyritykset ovat aiempaa halukkaampia investoimaan. Kysynnän kasvusta kertoo esimerkiksi se, että yritykset tekevät yhä enemmän puhtaan siirtymän ja teollisten investointien hankesuunnitelmia.

Rahoitusta on kuitenkin vaikeasti saatavilla erityisesti pitkäkestoisiin ja pääomavaltaisiin hankkeisiin. Uuden ohjelman avulla Finnvera aikoo tukea yritysten investointeja ilman, että se syrjäyttää markkinaehtoista rahoitusta. Sen takausten ja lainojen arvioidaan houkuttelevan mukaan toisen miljardin edestä yksityistä rahoitusta.

- Lupaavasta kasvusta huolimatta huoli yritysrahoituksen riittävyydestä ei ole kokonaan poistunut. Julkinen rahoitus on tässä tilanteessa tärkeä täydentämään ja vivuttamaan yksityistä rahoitusta, elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.) sanoo tiedotteessa.

Ohjelma pyrkii saattamaan liikkeelle etenkin yli 100 miljoonan euron investointeja Suomessa yhteistyössä Tekniikan edistämissäätiön ja Business Finlandin kanssa.

- Olemme valmiit aiempaa suurempaan rahoitusosuuteen merkittävissä teollisissa ja alueellisissa investoinneissa. Voimme myöntää takausten ohella suoria lainoja ja nyt myös pidemmän maksuajan suhteessa pankkien rahoitukseen, Finnveran liiketoimintajohtaja Juha Ketola sanoo tiedotteessa.

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