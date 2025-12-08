Suomen ensimmäinen F-35-hävittäjä julkistetaan Texasissa ensi viikolla – Stubb osallistuu tilaisuuteen

Presidentti Alexander Stubb osallistuu ensi viikolla Suomen ensimmäisen Yhdysvalloista tilatun F-35-hävittäjän julkistustilaisuuteen Texasissa. Asiasta kertoo presidentin kanslia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Julkistustilaisuuteen osallistuvat myös puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) ja Ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Timo Herranen. Tilaisuus järjestetään ensi viikon tiistaina Fort Worthissa.

Päivää aikaisemmi maanantaina Stubb osallistuu Houstonissa Suomen pääkonsulaatin avajaisiin ja yritysseminaariin, jossa hän pitää puheenvuoron. Houstonissa presidentin seurueeseen kuuluu yritysdelegaatio, jossa ovat mukana esimerkiksi Patria, Vaisala, Iceye ja Nokia.

Ensimmäiset F-35-koneet toimitetaan Suomeen Lapin lennostoon ensi vuoden loppupuolella. Käyttöön niitä otetaan jo keväällä osana Yhdysvalloissa järjestettävää suomalaishenkilöstön koulutusta.