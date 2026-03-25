Talous

25.3.2026 13:47 ・ Päivitetty: 25.3.2026 13:47

Suomen Sokeri irtisanoo 26 – Porkkalan tehtaan pala-, tomu- ja raesokerilinjat suljetaan

Muun muassa tomusokerin valmistus Suomessa loppuu.

Suomen Sokeri lopettaa muutosneuvottelujen päätteeksi raakasokerin puhdistamisen Kirkkonummen Kantvikissa sijaitsevalla Porkkalan tehtaalla. Samalla yhtiö irtisanoo enintään 26 työsuhdetta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Porkkalan tehtaan pala-, tomu- ja raesokerilinjat suljetaan ja näiden tuotteiden valmistus Suomessa päättyy. Jatkossa nämä tuotteet tulevat ulkomailta.

Suomen Sokerin enemmistöomistaja on saksalainen Nordzucker, joka on Euroopan toiseksi suurin sokeriyritys. Nordzucker omistaa yhtiöstä 80 prosenttia, suomalainen Apetit 20 prosenttia.

Muutosneuvottelut eivät vaikuta tehtaan muihin tuotteisiin, sokerijuurikkaan viljelyyn Suomessa tai viljelijäsopimuksiin. Muutoksilla on yhtiön mukaan tarkoitus vastata markkinatilanteeseen, jota ovat mutkistaneet koronapandemian aiheuttamat muutokset, Ukrainan sota ja toimintaympäristön epävakaus.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Luetuimmat

