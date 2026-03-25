Talous
25.3.2026 13:47 ・ Päivitetty: 25.3.2026 13:47
Suomen Sokeri irtisanoo 26 – Porkkalan tehtaan pala-, tomu- ja raesokerilinjat suljetaan
Suomen Sokeri lopettaa muutosneuvottelujen päätteeksi raakasokerin puhdistamisen Kirkkonummen Kantvikissa sijaitsevalla Porkkalan tehtaalla. Samalla yhtiö irtisanoo enintään 26 työsuhdetta.
Porkkalan tehtaan pala-, tomu- ja raesokerilinjat suljetaan ja näiden tuotteiden valmistus Suomessa päättyy. Jatkossa nämä tuotteet tulevat ulkomailta.
Suomen Sokerin enemmistöomistaja on saksalainen Nordzucker, joka on Euroopan toiseksi suurin sokeriyritys. Nordzucker omistaa yhtiöstä 80 prosenttia, suomalainen Apetit 20 prosenttia.
Muutosneuvottelut eivät vaikuta tehtaan muihin tuotteisiin, sokerijuurikkaan viljelyyn Suomessa tai viljelijäsopimuksiin. Muutoksilla on yhtiön mukaan tarkoitus vastata markkinatilanteeseen, jota ovat mutkistaneet koronapandemian aiheuttamat muutokset, Ukrainan sota ja toimintaympäristön epävakaus.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Talous
