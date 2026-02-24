Palkittu politiikan aikakauslehti.
24.2.2026 13:17 ・ Päivitetty: 24.2.2026 13:17

Suomi boikotoi paralympialaisten avajaisia Ukrainan pyynnöstä – taustalla venäläisurheilijoiden villit kortit

Suomi boikotoi ensi viikolla alkavien Milanon ja Cortinan paralympialaisten avajaisia. Suomen paralympiakomitea jättää 6. maaliskuuta Veronassa pidettävät avajaiset väliin Ukrainan pyynnöstä. Samoin toimivat Viro, Latvia ja Puola.

Maat kritisoivat Kansainvälisen paralympiakomitean IPC:n jakamia henkilökohtaisia villejä kortteja. Niitä myönnettiin kuudelle venäläiselle urheilijalle ja neljälle valkovenäläiselle urheilijalle. Venäläiset kilpailevat alppihiihdossa, maastohiihdossa ja lumilautailussa, valkovenäläiset maastohiihdossa.

IPC päätti viime vuoden syyskuussa, että Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijat voivat kilpailla paralympialaisissa omien maatunnustensa alla. Heidän tietään kisoihin vaikeutti kuitenkin se, että lajiliittojen päätöksellä he eivät pitkään voineet osallistua alppihiihdon, ampumahiihdon, lumilautailun tai maastohiihdon karsintakisoihin.

Vasta IPC:n myöntämät villit kortit sinetöivät yhteensä kymmenelle venäläiselle tai valkovenäläiselle osallistumisen Milanon ja Cortinan kisoihin.

20.2.2026 10:26

Ukraina boikotoi paralympialaisten avajaisia – ”Putinin takia emme jää pois kisoista”

