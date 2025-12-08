Palkittu politiikan aikakauslehti.
8.12.2025 09:30 ・ Päivitetty: 8.12.2025 09:43

Suomi ja kuusi EU-maata: Venäjältä jäädytetyt varat vapautettava Ukrainan käyttöön

iStock

Suomi ja joukko muita EU-maita vaatii, että Venäjältä jäädytettyjen varojen käteistuotot saadaan Ukrainan käyttöön.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suomen lisäksi kirjeen ovat allekirjoittaneet Baltian maat, Irlanti, Puola ja Ruotsi. Kirje on osoitettu Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costalle ja EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenille. Maiden mukaan sotakorvauslaina Ukrainalle on taloudellisesti kestävin ja poliittisesti realistisin ratkaisu.

- Venäjän aggressio Ukrainaa kohtaan on eksistentiaalinen uhka koko Euroopalle. Ukrainan tukeminen ei ole vain moraalisesti oikein, vaan myös etujemme mukaista, sanoi Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson.

EU-johtajien pitäisi sopia venäläisvarojen käytöstä ensi viikon huippukokouksessa, mutta varoista valtaosaa hallinnoiva Belgia on vastustanut lainaa. Jos varoista ei saada sopua, vaihtoehto Ukrainan tukemiselle on ollut komission esittämä yhteisvelka.

Uutista täydnenetty klo 11.43 Kristerssonin kommentilla.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

