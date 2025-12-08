Suomi ja kuusi EU-maata: Venäjältä jäädytetyt varat vapautettava Ukrainan käyttöön

Suomi ja joukko muita EU-maita vaatii, että Venäjältä jäädytettyjen varojen käteistuotot saadaan Ukrainan käyttöön. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomen lisäksi kirjeen ovat allekirjoittaneet Baltian maat, Irlanti, Puola ja Ruotsi. Kirje on osoitettu Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costalle ja EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenille. Maiden mukaan sotakorvauslaina Ukrainalle on taloudellisesti kestävin ja poliittisesti realistisin ratkaisu.

- Venäjän aggressio Ukrainaa kohtaan on eksistentiaalinen uhka koko Euroopalle. Ukrainan tukeminen ei ole vain moraalisesti oikein, vaan myös etujemme mukaista, sanoi Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson.

EU-johtajien pitäisi sopia venäläisvarojen käytöstä ensi viikon huippukokouksessa, mutta varoista valtaosaa hallinnoiva Belgia on vastustanut lainaa. Jos varoista ei saada sopua, vaihtoehto Ukrainan tukemiselle on ollut komission esittämä yhteisvelka.