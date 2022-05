Suomi ja Ruotsi hakevat yhdessä Natoon – tutkija: ”Symbolinen yhdessä kulkeminen saa tässä komean sinetin”

Suomi ja Ruotsi ovat jättämässä hakemuksen Nato-jäsenyydestä yhtäaikaisesti. Valtioneuvosto päättää Suomen jäsenhakemuksesta ylimääräisessä istunnossaan tänään klo 17.50. Istunnon yhteydessä järjestetään presidentin esittely. Presidentti Sauli Niinistö osallistuu esittelyyn etänä Ruotsista, jossa hän on parhaillaan valtiovierailulla. Simo Alastalo Demokraatti

Niinistö tekee lopullisen päätöksen Natoon hakemisesta valtioneuvoston esityksestä.

Vaikka Nato-hakemus jätetään yhdessä, asiallisesti yhtäaikaisuudella ei ole suurta käytännön merkitystä. Poliittisen historian dosentti Mikko Majander näkee ratkaisussa kuitenkin symboliarvoa.

– Seremoniatkin ovat politiikassa tärkeitä. Symbolinen yhdessä kulkeminen saa tässä komean sinetin, Majander sanoo.

Symbolisuutta ja Suomen ja Ruotsin keskinäisriippuvuutta alleviivaa Majandersin mukaan myös presidentin Sauli Niinistön valtiovierailu Ruotsiin molemminpuolisen Nato-ratkaisun alla.

– Kyllä se olisi minusta hienoa, kun siellä (Suomen Nato-suurlähettiläs) Klaus Korhonen käsi kädessä Ruotsin Nato-lähettilään kanssa marssisi ovesta sisään. Ja uskon, että niin tapahtuukin.

Onko tämä EU:hun hakemisen eritahtisuutta traumaattisena pitäville suomalaisille eheyttävä kokemus?

– Kyllä se on. Suomesta käsin on yleensä sanottu, että ne katsovat meitä nenänvartta pitkin. Taustalla on jonkinlaista alemmuutta vanhaa emämaata tai suurvaltaa kohtaan.

– Toisaalta Suomi on sotilaallisessa mielessä ollut Ruotsissa aina ihailun kohde. Juuri näitä tämän tyyppisiä stereotyyppisiä ajatuksia naapurimaiden välillä ei kannata uusintaa. Tässä on mahdollisuus hälventää niitä ja komeasti alleviivata molemmin puolista kunnioitusta ja tasavertaisuutta.