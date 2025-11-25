Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

25.11.2025 14:51 ・ Päivitetty: 25.11.2025 15:20

Suomi joutuu tarkkailuluokalle? – ”Tilanne äärivakava”

iStock

Euroopan komissio katsoo Suomen rikkovan EU:n taloussääntöjä ja aikoo esittää liiallisen alijäämämenettelyn käynnistämistä.

Demokraatti

Demokraatti

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) pitää tiistaina iltapäivällä tullutta odotettua uutista murheellisena. Lohi katsoo liiallisen alijäämän menettelyn olevan Suomelle mainehaitta, koska Suomi on esiintynyt tiukan taloudenpidon maana.

– Tänään uutisoitiin myös työttömyyden pahentuneen edelleen. Suomen tilanne on äärivakava, Lohi sanoo tiedotteessaan.

Komissio antanee lähiviikkoina virallisen ehdotuksensa asiasta ja sen korjausvaihtoehdoista. Suomelle ei tule jatkotoimista määräyksiä, vaan suosituksia, jotka EU:n valtiovarainministerit hyväksynevät tammikuussa.

– Nyt alkaa olla viimeiset hetket koota laaja yhteistyö talouden tervehdyttämiseksi ja Suomen saamiseksi nousuun. Pienet hienosäädöt menoihin tai tuloihin eivät enää riitä, Lohi sanoo.

EU:N jäsenvaltio voi joutua liiallisen alijäämän menettelyyn silloin, kun sen julkisen talouden alijäämä on yli 3 prosenttia bruttokansantuotteesta. Suomi on rajan ylittänyt jo aikaisemmin, mutta ”tarkkailuluokalle” siirtymistä on lykätty välttämättömien puolustusinvestointien vuoksi.

Tänä vuonna Suomen julkisen talouden alijäämä on tänä vuonna 4,5 prosenttia bkt:sta.

Myös velkasuhteelle asetettu 60 prosentin raja on jo aikaisempina vuosina ylittynyt. Komission ennusteen mukaan Suomen velkasuhteen odotetaan kasvavan ensi vuonna 90 prosenttiin bkt:sta.

Suomi on ollut alijäämämenettelyssä myös vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen.

Menettelyssä ovat tällä hetkellä EU-maista Ranska, Italia, Belgia, Itävalta, Unkari, Puola, Slovakia, Malta ja Romania.

PÄÄMINISTERI Petteri Orpo (kok) kommentoi tapahtunutta virkamatkaltaan Afrikasta STT:lle tekstiviestitse. Hän pitää tulevaa menettelyyn joutumista odotettuna ja valitettavana.

-  Suomelle asetetaan tammikuussa tavoitevuosi, jonka sisällä alijäämä on saatava hallintaan. Olemme edelleen sitoutuneet tekemään mahdolliset tällä kaudella tarvittavat toimet velkakestävyyden turvaamiseksi, Orpo kirjoitti.

Juttua muokattu klo 17:15: korjattu tekstiin, että komission kanta on vasta ehdotus.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
25.11.2025
Lindtman SDP:n vaihtoehtobudjetista: ”Sopeuttaa voi muutenkin kuin kylmästi leikaten”
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
25.11.2025
JHL: Työelämässä koettuun syrjintään saa huonosti apua – ”Kokemuksia on saatettu mitätöidä ja hyssytellä”
Lue lisää

Marjo Jääskä

Kirjallisuus
25.11.2025
Arvio: Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaissa käsitellään luontokatoa, surua ja syrjintää
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
24.11.2025
Arvio: Viestiä ”työläisten paratiisista”: ”Täällä ihmisyydellä ei ole mitään arvoa”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU