Politiikka
25.11.2025 14:51 ・ Päivitetty: 25.11.2025 15:20
Suomi joutuu tarkkailuluokalle? – ”Tilanne äärivakava”
Euroopan komissio katsoo Suomen rikkovan EU:n taloussääntöjä ja aikoo esittää liiallisen alijäämämenettelyn käynnistämistä.
Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) pitää tiistaina iltapäivällä tullutta odotettua uutista murheellisena. Lohi katsoo liiallisen alijäämän menettelyn olevan Suomelle mainehaitta, koska Suomi on esiintynyt tiukan taloudenpidon maana.
– Tänään uutisoitiin myös työttömyyden pahentuneen edelleen. Suomen tilanne on äärivakava, Lohi sanoo tiedotteessaan.
Komissio antanee lähiviikkoina virallisen ehdotuksensa asiasta ja sen korjausvaihtoehdoista. Suomelle ei tule jatkotoimista määräyksiä, vaan suosituksia, jotka EU:n valtiovarainministerit hyväksynevät tammikuussa.
– Nyt alkaa olla viimeiset hetket koota laaja yhteistyö talouden tervehdyttämiseksi ja Suomen saamiseksi nousuun. Pienet hienosäädöt menoihin tai tuloihin eivät enää riitä, Lohi sanoo.
EU:N jäsenvaltio voi joutua liiallisen alijäämän menettelyyn silloin, kun sen julkisen talouden alijäämä on yli 3 prosenttia bruttokansantuotteesta. Suomi on rajan ylittänyt jo aikaisemmin, mutta ”tarkkailuluokalle” siirtymistä on lykätty välttämättömien puolustusinvestointien vuoksi.
Tänä vuonna Suomen julkisen talouden alijäämä on tänä vuonna 4,5 prosenttia bkt:sta.
Myös velkasuhteelle asetettu 60 prosentin raja on jo aikaisempina vuosina ylittynyt. Komission ennusteen mukaan Suomen velkasuhteen odotetaan kasvavan ensi vuonna 90 prosenttiin bkt:sta.
Suomi on ollut alijäämämenettelyssä myös vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen.
Menettelyssä ovat tällä hetkellä EU-maista Ranska, Italia, Belgia, Itävalta, Unkari, Puola, Slovakia, Malta ja Romania.
PÄÄMINISTERI Petteri Orpo (kok) kommentoi tapahtunutta virkamatkaltaan Afrikasta STT:lle tekstiviestitse. Hän pitää tulevaa menettelyyn joutumista odotettuna ja valitettavana.
- Suomelle asetetaan tammikuussa tavoitevuosi, jonka sisällä alijäämä on saatava hallintaan. Olemme edelleen sitoutuneet tekemään mahdolliset tällä kaudella tarvittavat toimet velkakestävyyden turvaamiseksi, Orpo kirjoitti.
Juttua muokattu klo 17:15: korjattu tekstiin, että komission kanta on vasta ehdotus.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.