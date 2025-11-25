Suomi joutuu tarkkailuluokalle? – ”Tilanne äärivakava”

Euroopan komissio katsoo Suomen rikkovan EU:n taloussääntöjä ja aikoo esittää liiallisen alijäämämenettelyn käynnistämistä.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) pitää tiistaina iltapäivällä tullutta odotettua uutista murheellisena. Lohi katsoo liiallisen alijäämän menettelyn olevan Suomelle mainehaitta, koska Suomi on esiintynyt tiukan taloudenpidon maana.

– Tänään uutisoitiin myös työttömyyden pahentuneen edelleen. Suomen tilanne on äärivakava, Lohi sanoo tiedotteessaan.

Komissio antanee lähiviikkoina virallisen ehdotuksensa asiasta ja sen korjausvaihtoehdoista. Suomelle ei tule jatkotoimista määräyksiä, vaan suosituksia, jotka EU:n valtiovarainministerit hyväksynevät tammikuussa.

– Nyt alkaa olla viimeiset hetket koota laaja yhteistyö talouden tervehdyttämiseksi ja Suomen saamiseksi nousuun. Pienet hienosäädöt menoihin tai tuloihin eivät enää riitä, Lohi sanoo.