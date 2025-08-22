Suomi sai EU:n komissiolta hätäapurahaa kaapelikuluihin

EU-komissio on myöntänyt Suomen viranomaisille noin 1,8 miljoonaa euroa hätäapurahoitusta EstLink 2 -sähkönsiirtokaapelin vaurioittamisesta aiheutuneisiin kuluihin, kertoo sisäministeriö. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

EU-komission hätäapurahoitus on suunnattu Rajavartiolaitokselle, poliisille, Puolustusvoimille ja liikenne- ja viestintävirasto Traficomille ja sillä katetaan kuluja, joita viranomaisille aiheutui Estlink 2:n vaurioittamiseen liittyneistä tehtävistä.

Rahoituslähteenä on EU:n sisäasioiden rahastoihin lukeutuva sisäisen turvallisuuden rahasto ISF.

Hätäapurahoitusta haettiin toteutuneiden henkilöstökustannusten perusteella. Kaikille mainituille viranomaisille syntyi tilanteesta merkittävä määrä lisätyötä.

VIIME vuoden joulupäivänä vaurioitunut Suomen ja Viron välinen EstLink 2 -sähkönsiirtokaapeli otettiin uudelleen käyttöön kesäkuun lopulla.

Viime viikolla kerrottiin, että apulaisvaltakunnansyyttäjä on nostanut syytteet Suomenlahden joulupäivän kaapelirikoista. Cookinsaarille rekisteröidyn Eagle S -öljytankkerin kapteenia sekä ensimmäistä ja toista perämiestä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syytetyt ovat poliisitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Eagle S:n epäillään raahanneen ankkuriaan meren pohjassa noin 90 kilometrin matkan ja katkaisseen viisi merikaapelia. Kaapelien omistajille on syyttäjän mukaan aiheutunut ainakin 60 miljoonan euron korjauskulut.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe katsoo, että teko on ollut tahallinen.