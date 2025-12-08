Super: Teknologian käyttö ei ole syy alittaa henkilöstömitoitusta – ”Riski vanhusten hyvinvoinnille”

Teknologian käyttö ei ole hoitajaliitto Superin mielestä syy alittaa 0,6:n henkilöstömitoitusta.

– Teknologia voi tukea hoitotyötä, mutta se ei voi korvata läsnä olevaa, koulutettua hoitohenkilöstöä, joka vastaa ikäihmisten välittömästä hoivasta, turvallisuudesta sekä inhimillisestä kohtaamisesta, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo tiedotteessa.

Eduskunnassa käsitellään hallituksen esitystä teknologian käytöstä vanhustenhuollossa. Esitys on jumittunut sosiaali- ja terveysvaliokunnan joulunalusruuhkaan, eikä se ole ehtimässä ensi vuoden budjettiin.

Esityksen mukaan iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksen laskemisessa mahdollistettaisiin teknologian ja teknisen valvonnan ottaminen huomioon silloin, kun niillä olisi henkilöstötarvetta pienentävä vaikutus.

Super muistuttaa, että vanhusten ympärivuorokautisen asumispalvelun yksiköissä hoidetaan heikkokuntoisia ja muistisairaita vanhuksia. Liiton mukaan sen vuoksi henkilöstömitoitusta ei saa alittaa teknologiaratkaisuilla, vaan turvaa ja ihmisarvoa on vahvistettava riittävällä henkilöstöllä.