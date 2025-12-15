Palkittu politiikan aikakauslehti.
15.12.2025 12:10 ・ Päivitetty: 15.12.2025 12:23

Supo siirtyy sisäministeriön kanslian alaisuuteen

Sisäministeriö sanoo uudistuksen taustalla olevan muun muassa Suomen heikentynyt turvallisuusympäristö.

Sisäministeriö lakkauttaa kansallisen turvallisuuden yksikön ensi vuoden alusta. Suojelupoliisi siirtyy ministeriön tiedotteen mukaan suoraan kansliapäällikön alaisuuteen.

Muut kansallisen turvallisuuden yksikön nykyiset tehtävät sijoitetaan ministeriön muille osastoille, tiedotteessa kerrotaan.

Sisäministeriö sanoo uudistuksen taustalla olevan muun muassa Suomen heikentynyt turvallisuusympäristö. Muutoksen tavoitteena on ministeriön mukaan varmistaa, että suojelupoliisin ja siviilitiedustelun ohjaus toteutuu jatkossakin laadukkaasti.

SISÄMINISTERIÖN kansliapäällikkö Matti Sarasmaa kertoi STT:lle elokuun lopulla, että suojelupoliisia oltiin siirtämässä poliisiosaston alaisuuteen. Samalla kerrottiin aikeista lakkauttaa kansallisen turvallisuuden yksikkö.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi syyskuussa olevansa valmis selvittämään, tulisiko supo siirtää valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) tyrmäsi tuolloin Orpon ehdotuksen ja sanoi supon säilyvän sisäministeriön alaisuudessa.

Kansallisen turvallisuuden yksikkö on viime vuodet tulosohjannut suojelupoliisia. Sen tehtäviin kuuluu muun muassa käsitellä kansallista turvallisuutta ja siviilitiedustelua sekä valmiutta, varautumista, organisaatioturvallisuutta, riskienhallintaa ja kyberturvallisuutta koskevia asioita. Se myös koordinoi ministeriön hybridiasioita.

Juttua täydennetty kauttaaltaan klo 14.23.

11.12.2025

24.9.2025

15.12.2025
"Tätä ei voi painaa villaisella" – Tytti Tuppurainen katsoo hallituksen toimintakyvyn rapautuneen
14.12.2025
Velkajarrun perälauta voi yllättää – riittääkö poliitikoilla ymmärrys talouspolitiikan lukkojen avaamiseksi?
15.12.2025
Arvio: Irakilaistaustainen Sara Al Husaini vaatii huomiota – uutuuden punaisena lankana toimii sota
