4.1.2026 17:04 ・ Päivitetty: 4.1.2026 17:04
Susijahti kiihtyy: jo puolet vuoden saaliskiintiöstä nurin
Yli puolet tämän vuoden sallitusta susikiintiömäärästä oli kaadettu sunnuntaina iltakuuteen mennessä, ilmenee Suomen riistakeskuksen tiedoista. Jahtikausi alkoi torstaina.
Riistakeskuksen ylläpitämän verkkopalvelun mukaan kahdella metsästysalueella kiintiöt oli saatu täyteen jo lauantai-iltana.
Suden ympärivuotisesta rauhoituksesta luovuttiin Suomessa lakimuutoksella vuodenvaihteessa. Susia on ollut lupa kaataa alueellisten kiintiöiden mukaisesti vuoden alusta alkaen. Metsästysaika jatkuu 10. helmikuuta asti.
Suden vuosittaiseksi rauhoitusajaksi on säädetty helmikuun 11. päivän ja marraskuun 30. päivän välinen aika.
