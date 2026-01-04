Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

4.1.2026 17:04 ・ Päivitetty: 4.1.2026 17:04

Susijahti kiihtyy: jo puolet vuoden saaliskiintiöstä nurin

iStock
Harmaasusia (Canis lupus lupus) talvisessa maastossa.

Yli puolet tämän vuoden sallitusta susikiintiömäärästä oli kaadettu sunnuntaina iltakuuteen mennessä, ilmenee Suomen riistakeskuksen tiedoista. Jahtikausi alkoi torstaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Riistakeskuksen ylläpitämän verkkopalvelun mukaan kahdella metsästysalueella kiintiöt oli saatu täyteen jo lauantai-iltana.

Suden ympärivuotisesta rauhoituksesta luovuttiin Suomessa lakimuutoksella vuodenvaihteessa. Susia on ollut lupa kaataa alueellisten kiintiöiden mukaisesti vuoden alusta alkaen. Metsästysaika jatkuu 10. helmikuuta asti.

Suden vuosittaiseksi rauhoitusajaksi on säädetty helmikuun 11. päivän ja marraskuun 30. päivän välinen aika.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

31.12.2025 08:25

Susijahdin säännöt valmistuivat, koirasusille tulee noutaja

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Antti Ronkainen

Kirjallisuus
4.1.2026
Arvio: Näin Jouko Turkka muuttui tarkkanäköisestä provokaattorista vihapuheen pioneeriksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU