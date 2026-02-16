Palkittu politiikan aikakauslehti.
16.2.2026 12:46 ・ Päivitetty: 16.2.2026 13:08

Taas pyyhkeitä hallituksen lainvalmistelulle: lyhytvuokrausta koskevissa määräyksissä ”olennaisia puutteita”

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Voimakkaasti kasvanut lyhytvuokraus on monien asukkaiden mukaan aiheuttanut häiriöitä asuntomarkkinoilla ja taloyhtiöissä, etenkin Rovaniemellä.

Hallitus saa lainsäädännön arviointineuvostolta kritiikkiä rakentamislain muuttamista koskevasta lakiluonnoksesta. Neuvoston mukaan etenkin lyhytvuokrausta koskevat määräykset pitäisi valmistella paremmin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Rakentamislakiin esitetään uutta lukua, joka tekisi asunnon käyttämisen lyhytvuokraukseen yli 90-180 päivänä vuodessa luvanvaraiseksi. Arviointineuvoston mukaan hallituksen esitysluonnoksessa on olennaisia puutteita, jotka tulee korjata ennen esityksen antamista eduskunnalle.

Neuvosto katsoo, että lakiesityksen määrällisiä ja taloudellisia vaikutuksia tulisi selvittää tarkemmin. Nykyisellään lakiluonnos noudattaa lainvalmistelun vaikutusarviointiohjetta välttävästi, neuvosto katsoo.

VUOKRAUKSEN rajoittaminen on noussut keskusteluun etenkin Rovaniemen tilanteen takia.

Kaupungissa voimakkaasti kasvanut lyhytvuokraus on monien asukkaiden mukaan aiheuttanut häiriöitä asuntomarkkinoilla ja taloyhtiöissä.

