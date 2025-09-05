Taas tulee katkottavaa: Suomen, Viron ja Ruotsin välille uusia datakaapeleita

Pohjoismainen valokuituyhtiö GlobalConnect kertoo aikovansa laskea Itämereen neljä uutta tietoliikennekaapelia. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 40 miljoonaa euroa, josta 15 miljoonaa euroa on EU-rahoitusta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhtiön kaavailema runkokaapeli kulkisi Ruotsin Gotlannista Viron Saarenmaan ja Hiidenmaan saarille. Sieltä reitti jatkuu Viron halki ja Suomenlahden yli Helsinkiin.

Yhtiö kertoi jo heinäkuussa myös toisesta kaapelihankkeesta Gävlen, Tukholman ja Helsingin välille. Yhdessä reitit muodostavat noin 1 250 kilometrin mittaisen digitaalisen rengasyhteyden Itämerelle.

HANKKEEN TARVITSEMAT luvitus- ja tutkimusprosessit ovat parhaillaan käynnissä. Jos viranomaisluvat heltiävät, maarakentaminen alkaisi jo tänä vuonna. Merikaapeleita asennetaan ensi vuonna, ja kaapelit on tarkoitus saada käyttöön vuonna 2027.

GlobalConnectin mukaan tietoliikenteen alati kasvava kysyntä, kuten pohjoismaisten datakeskusten yleistyminen edellyttää yhteyksien laajentamista Baltian kautta.

- Ruotsin ja Viron välinen reitti on nykyisellään alipalveltu: käytössä oleva infrastruktuuri on 30 vuoden ikäinen, sanoo GlobalConnect Carrierin varatoimitusjohtaja Pär Jansson tiedotteessa.