Talous
14.8.2025 07:34 ・ Päivitetty: 14.8.2025 07:34
Taas uusi yli miljardin euron datakeskus – nyt Lahteen
Kansainvälinen DayOne-yhtiö rakentaa 1,2 miljardin euron arvoisen datakeskuksen Lahden Kiveriöön, Lahden kaupunki tiedottaa.
Tiedotteen mukaan Lahden kaupunki ja DayOne myös valmistelevat kumppanuutta koskevaa kasvusopimusta.
DayOne hakee rakennuslupaa datakeskukselle lähiviikkoina. Keskuksen on tarkoitus aloittaa toimintansa vuonna 2027. Keskuksen mahdollisista asiakkaista ja palveluiden käyttäjistä osapuolet eivät kerro tarkemmin.
DayOne on datakeskusten kehittäjä ja operaattori, jonka pääkonttori sijaitsee Singaporessa.
Lahden kaupungin mukaan yhtiö on luvannut myös lahjoittaa Lappeenrannan tekniselle korkeakoululle 2,5 miljoonaa euroa, joka käytetään uuden fysiikan kandidaattiohjelman perustamiseen Lahden alueelle.
Kommentit
