Talentia: Ei ole kestävää ohjata kokeneita päiväkodin johtajia työstään jonottamaan korkeakouluopintoihin

Ammattijärjestö Talentia varoittaa, että sosionomi (YAMK) -tutkinnon suorittaneiden rajaamisesta päiväkodin johtotehtävien ulkopuolelle voi seurata johtajapula.

Päiväkodin johtamisen kelpoisuutta selvittänyt työryhmä julkaisi loppuraporttinsa tänään. Työn taustalla oli hallitusohjelmakirjaus, että varhaiskasvatuksen johtajan tehtävässä toimiminen mahdollistetaan myös varhaiskasvatuksen sosionomi YAMK-tutkinnolla huolehtien riittävästä pedagogisesta ja didaktisesta osaamisesta.

Työryhmässä mukana ollut Talentia kertoo, että työn päätteeksi todettiin asiantuntijatahojen olevan erimielisiä hallitusohjelman kirjauksen toteutustavasta, eikä yhteistä esitystä syntynyt.

– Työryhmän erimielisyydestä huolimatta vetoamme ministeriöön, että hallitusohjelmakirjaus toteutetaan, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo tiedotteessa.

Työryhmän toimeksiantona oli laatia ehdotus riittävistä lisäopinnoista päiväkodin johtajan kelpoisuuden saavuttamiseksi. Talentia esitti työryhmässä, että sosionomi (YAMK) -tutkinnon suorittaneiden osaaminen on riittävää ilman lisäopintoja. Karsion mukaan ammattijärjestö oli kuitenkin valmis kompromissiin, jotta johtajakelpoisuus etenee.

– Ministeriön olisi mielestämme mahdollista edetä työryhmässä esitetyn vaihtoehdon pohjalta hallitusohjelmakirjauksen kanssa toteutusvaiheeseen.

TALENTIAN mukaan alaa voi kohdata johtajapula, jos sosionomi (YAMK) -tutkinnon suorittaneet rajataan jatkossa päiväkodin johtotehtävien ulkopuolelle.

Järjestö nostaa esiin, että opetus- ja kulttuuriministeriön arvion mukaan päiväkodin johtajista on noin 1 400 henkilön vajaus vuonna 2030. Ministeriö on viitannut vastauksessa kirjalliseen kysymykseen noin 6 000 kelpoiseen henkilöön, jotka työskentelevät muualla ja voisivat teoriassa siirtyä johtajatehtäviin.

– Opetus- ja kulttuuriministeriön esittämä arvio ei tarkoita, että nämä henkilöt haluaisivat siirtyä johtajiksi, että he olisivat alueellisesti siellä missä tarve on suurin tai että heidän johtamisosaamisensa olisi ajantasainen, Karsio sanoo.

– Osa valmistuneista jää opetustyöhön ja osa poistuu alalta kokonaan, jolloin johtajavaje voi jäädä merkittäväksi ja samalla opettajapula syventyä. Tästä syystä on käsittämätöntä, että sosionomi (YAMK) -tutkinnon suorittaneet, jotka ovat jo vuosikausia toimineet menestyksekkäästi päiväkodin johtajina jätettäisiin johtotehtävien ulkopuolelle.

PÄIVÄKODIN johtajan kelpoisuusvaatimuksia muutettiin varhaiskasvatuslain uudistuksessa vuonna 2018 siten, että uudet vaatimukset tulevat voimaan vuonna 2030. Tuolloin päiväkodin johtajana toimivalla täytyy olla suoritettuna yliopistolliset kasvatustieteelliset perus- ja aineopintokokonaisuudet (vähintään 60 opintopistettä) tai vastaavat opinnot.

Vuoden 2030 alussa 300 sosionomitaustaista päiväkodinjohtajaa menettää tämänhetkisen arvion mukaan kelpoisuutensa lakimuutoksen vuoksi, Talentia kertoo tiedotteessa.

Sosionomin pitää suorittaa lisäopinnot, vaikka hänen tutkintoonsa sisältyy 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja.

– Järjestelmä ei kestä sitä, että kokeneita johtajia ohjataan pois työstään jonottamaan korkeakouluopintoihin, Karsio sanoo tiedotteessa.