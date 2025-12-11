Tällainen ihmemies on Vantaalla esiintyvä kohusaarnaaja Owuor

Vantaalla Havukosken koulun tiloissa perjantaista sunnuntaihin puhuva kenialaissaarnaaja David Owuor sijoittuu asiantuntijan mukaan afrikkalaisen, ihmeparannus- ja fundamentalistiuskoisen kristillisyyden kenttään. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Hän edustaa karismaattista kristillisyyttä. Voisin sanoa, että hän kuuluu karismaattisuuden kolmanteen aaltoon, kirkon tutkimus- ja koulutusyksikön tutkimuskoordinaattori Jussi Sohlberg kertoo STT:lle.

Owuorin Vantaalla järjestettävien tapahtumien taustalla on suomalainen vuonna 2019 perustettu Parannuksenteon ja Pyhyyden Palvelustyö Suomi -yhdistys, joka on osa Keniasta alkunsa saanutta maailmanlaajuista liikettä.

Owuorin tapahtumia on peruutettu Suomessa useita kertoja, kun monet suomalaisyritykset ovat torpanneet tilojensa vuokraamisen yhteisölle.

Demokraatti kertoi nyt alkavasta vierailusta jo marraskuussa tässä jutussa. Vantaan kaupunki vuokrasi saarnaajan yhteisölle koulurakennusten tiloja, eivätkä puoskarointi- ja ihmeparantamislupaukset ole kaupungin virkakunnan mukaan esteenä tilojen käytölle.

Owuor tuomitsee puheissaan usein homoseksuaalisuuden. Lisäksi hän rukoilee tapahtumissaan sairaiden puolesta ja kannustaa heitä tulemaan tilaisuuksiin parannettavaksi ihmeen voimalla.

VANTAAN-TAPAHTUMAA järjestävällä yhdistyksellä on toimintaa ainakin Helsingissä, Vantaalla, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Yhdistys on keskittynyt herätys- ja julistuskokousten järjestämiseen.

Sohlbergin mukaan yhdistyksessä on kantasuomalaisiakin jäseniä, mutta kannattajia on Suomessa asuvien afrikkalaisten parissa.

- Tämän tyyppinen äärikarismaattinen, fundamentalistinen liike, jossa korostuvat profeetan rooli ja henkilö sekä yliluonnolliset korostukset noin vahvasti, on suomalaiselle uskonnollisuudelle aika vieras ja outo ilmiö. Jos ajattelee konservatiivisia kristillisiä liikkeitä, niin silläkin kentällä suhtaudutaan tämänkaltaiseen äärikarismaattiseen kristillisyyteen myös kriittisesti.

Sohlberg sanoo, että kirkollisissa herätysliikkeissä ja vapaiden suuntien seurakunnissa suhtaudutaan varauksellisesti tämäntyyppiseen toimintaan ja opetukseen.

UUSKARISMAATTISIA uskonliikkeitä on Sohlbergin mukaan syntynyt Suomessa 2000-luvulla ”aika paljon”.

- Näitä uuskarismaattisia liikkeitä ja yhdistyksiä on tällä hetkellä pitkälti toistasataa, ja niistä iso osa toimii rekisteröityinä yhdistyksinä. Joihinkin ihmisiin sen kaltainen uskonnollisuus vetoaa, koska siinä korostuu kokemuksellisuus ja usein käytetään modernia ylistysmusiikkia.

Sohlbergin mukaan uuskarismaattisten liikkeiden ulkonaiset puitteet ovat moderneja ja ajanmukaisia, mutta teologisesti ne ovat hyvin konservatiivisia.

- Näissä uuskarismaattisissa seurakunnissa on usein noin 30-vuotiaita ihmisiä. Yksittäisinä seurakuntina niiden jäsenmäärät ovat muutamia kymmeniä, korkeintaan muutama sata per seurakunta. Mutta kokonaismäärä uuskarismaattisella kentällä on tuhansia ihmisiä.

SAARNAAJA JA IHMEPARANTAJA Owuor on kiistanalainen hahmo myös Afrikassa.

- Yksi kritiikin aihe on, että Owuor on kenialaislähteiden mukaan kerännyt ilmeisen mittavan omaisuuden toiminnallaan. On arvioitu, että hänen omaisuutensa on jopa miljardiluokassa Kenian shillingeissä, Sohlberg sanoo.

Miljardi Kenian shillinkiä on noin 6,6 miljoonaa euroa.

- Afrikkalaisessa vanhassa esikristillisessä uskonnollisessa perinteessä tunnetaan käytäntö, jossa tietäjille ja pyhille miehille annetaan lahjoja. Tämä käytäntö ilmenee myös siinä, että Owuorin kaltaisille uskonnollisille johtajille tehdään lahjoituksia. Afrikassa kirkot rahoittavat uskonnollista toimintaa oman liiketoiminnan kautta lähes aina.

Owuorin teologia on keskittynyt hyvin vahvasti apokalyptisiin eli lopun ajan tapahtumiin liittyviin opetuksiin.

Teksti: STT / Ville Väänänen