Tällaisen Mikael Jungnerin kokoomus saa riveihinsä: sinipunaa kannattavan liberaalin

Viestintätoimisto Kreabin johtaja Mikael Jungner siirtyy Liike Nytistä kokoomukseen ja lähtee ehdolle vuoden 2025 kuntavaaleihin. Mutta miksi hän sanoo olevansa sinipunan puolestapuhuja? Johannes Ijäs Demokraatti

Jungnerin loikkauksesta tiedotti keskiviikkona Helsingin kokoomus. Asiasta päättää lopullisesti puolueen piirikokous 2. joulukuuta.

Helsingin kaupunginvaltuutettuna Liike Nytin riveissä toiminut Jungner siirtyy sen jälkeen kokoomuksen valtuustoryhmään.

Jungnerilla on taustaa myös SDP:stä, jossa hän on toiminut puoluesihteerinä, kansanedustajana sekä Paavo Lipposen (sd.) hallituksen avustajana.

Jungner kertoo, että kokoomukseen häntä pyydettiin. Hän kertoo keskustelleensa asiasta pormestari Juhana Vartiaisen (kok.) ja pormestariehdokas Daniel Sazonovin kanssa.

Ajatus kokoomukseen liittymisestä lähti itämään Vartiaisen kanssa keskustellessa, mutta varsinainen ehdotus tuli Sazonovilta.

KYSYTTÄESSÄ Jungnerilta, oliko hänellä työntöä lähteä Liike Nytistä, hän sanoo, että toivottavasti ei.

– Eihän sitä koskaan itse tiedä, onko työntöä.

Näin Jungner kommentoi päivällä puolueloikkaansa viestipalvelu X:ssä: “Palaan 35 vuoden jälkeen kokoomukseen. Miksi? Kinastelu vie hapen. Nyt tarvitaan riitelyn sijaan toivoa paremmasta. Viisaita investointeja, menestyviä yrityksiä, työtä ja hyvinvointia kansalaisille. Kasvua, arvostusta ja välittämistä. Tuleva kun on meistä kiinni. Siksi.”

Jungner sanoo Demokraatille, ettei kinastelusta puhumisellaan viittaa Liike Nytiin.

– Tarkoitan Suomen ilmapiiriä, uutismediaa ja somea. Sitä tapaa, miten etenkin politiikassa kiistellään, milloin Espan kaistoista tai koulukirjojen seksisisällöistä, tämä vie hapen.

Jungner sanoo, että kokoomuksessa ainakaan puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpoon, ei ole tällaista kiistelyä lietsonut.

Hän kertoo myös, ettei ole pettynyt entiseen puolueeseensa.

– Siellähän ovat asiat ihan mallillaan. Puoluesihteeri osaava. Hallitus osaava. Kannatus on hyvä, 2,4 prosenttia. Nyt oli hyvä hetki lähteä. Liike kyllä pärjää ilman yhtä Jungneria.

Puheenjohtaja Harry Harkimon hän jättää tässä yhteydessä mainitsematta.

Onko hän osaava?

– No, Hjallishan nyt on rakentanut tuon kaiken aika pitkälle sillä omalla tarmollaan. Kyllä totta hemmetissä on. Ja nämä kaikki puheet kasvusta, mitä on kuultu viimeisinä aikoina, minä olen samaa mieltä.

JUNGNER sanoo kertoneensa Harkimolle lähdöstään pari viikkoa sitten. Enempää hän ei tuota yksityistä keskustelua kommentoi.

– Sosiaalidemokraattinen kolmiloikkaaja. Onnea uuteen puolueeseen. Ei muuta, Harkimo kommentoi Jungnerin lähtöä Ilta-Sanomissa.

Jungnerin mielestä Harkimon kommentti oli hauska.

– Ei ollut varmaan ihan hetkessä keksitty.

– Minulle henkilökohtaisesti sosialidemokraatti ei ole mikään haukkumasana. En siitä mieltäni pahoittanut.

Demokraatti ei ole tavoittanut Harkimoa kommentoimaan kaupunginvaltuutettunsa lähtöä.

JUNGNER (s. 1965) oli nuorena mukana kokoomuksen opiskelijapolitiikassa. Sen jälkeen hän valitsi SDP:n, josta erosi vuonna 2017.

Miksikään kotiinpaluuksi Jungner ei kokoomukseen siirtymistään kuitenkaan miellä, eikä moiti muita puoluetaipaleitaan harharetkiksi.

– Minä olen muuttunut, maailma on muuttunut, puolueet ovat muuttuneet. Ei ole mitään sellaista kotia. Ja lisäksi se, että lähdin SDP:hen ensin Lipposen innostamana ja sitten Jutta Urpilaisen innostamana, ei se ollut mikään harharetki. Tai sitten se, että tavallaan huomasin, että polut eroavat Antti Rinteen aikana, ei sekään ollut mikään merkki siitä, että olisi ollut jokin harharetki. SDP muuttui, minä en ja sitten jäin pois. Sama juttu tuossa Liikkeessä. Se oli minun mielestäni innostava politiikan start-up.

Tämän päivän kokoomus Helsingissä on Jungnerin mielestä jotain ihan muuta kuin 1980-luvulla.

– Siinä mielessä ei voi sanoa, että oli jokin kotiinpaluu.

LIPPONEN ja Urpilainen, joita Jungner selvästi muistelee lämmöllä, olivat kummatkin ministereinä kokoomuksen ja SDP:n sinipunahallituksissa. Hän kertoo itsekin olleensa kokoomusyhteistyön kannattaja, vaikka moni demari tuolloin karsasti liittoa porvaripuolueen kanssa.

– Minä olin sinipunan puolestapuhuja Liikkeessä, mitä vielä enemmän karsastettiin ja nyt toivottavasti olen sinipunan puolestapuhuja kokoomuksessa. Taatusti taas sitä karsastetaan, mutta siitä huolimatta olen samaa mieltä itseni kanssa, hän vakuuttaa.

– Sinipuna, sitä Suomi nyt tarvitsee, yhteistyötä, kasvua ja eteenpäinmenoa. Tämmöisen identiteettipoliittisen blokkiajattelun aika oli ja meni mielestäni. Se on huonoksi havaittu.

Kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitusyhteistyötä Jungner kuvaa kovaksi myllyksi, joka on opettanut Petteri Orpolle paljon.

– Hyvää on se, että kaiken tämän kuohunnan läpi meillä on taas yksi valtiomies Suomessa lisää entisten jatkoksi. Lisäksi minä uskon, että tämä kuohunta, mitä nykyisen hallituksen tiimoilta on nähty, osaltaan vaikutti siihen, että Stubbista tuli presidentti, Jungner sanoo.

Sen sijaan nykyistä oikeiston ja vasemmiston blokkipolitiikkaa hän pitää huonona. Jungner väittää, ettei kokoomuksella ollut mitään muuta vaihtoehtoa hallituskumppaniksi kuin perussuomalaiset – muut jättäytyivät hänen mielestään yhteistyöstä pois.

– Siitä sitten on yritetty rakentaa ja rakennettu kokonaisuus. Ja kyllähän se kirskuu. Tietenkin se kirskuu. Se ei ole luonteva. Siinä on paljon erilaisia ristiriitoja. Mutta silti se on ollut toimintakykyinen. Kaiken tämän kiistelyn ja varmaan myös väärien päätösten keskellä se on tehnyt myös oikeita päätöksiä.

Aidostiko näet, että kokoomus ajelehti perussuomalaisten syliin, kun muut eivät tarjonneet apua?

– Ei se ajopuu ollut. Kokoomushan voitti vaalit ja oli ykkönen. Mutta sillä hetkellä, kun näitä keskusteluja avattiin, hyvin tarkkaan muistan, että sekä vasemmistoliitto, vihreät että keskusta sanoivat heti ei kiitos.

Jungnerin mukaan SDP:lläkään ei ollut neuvotteluissa aitoa halua lähteä kokoomushallitukseen.

– Jäljelle jääneistä vaihtoehdoista kokoomus on sitten rakentanut tämmöisen hallituksen ja sillä nyt mennään.

HALLITUKSEN ministerien rasismikohuista Orpo on Jungnerin mielestä selviytynyt hyvin.

– Pääministerihän ei ole muiden ministerien esimies eikä pomo, Jungner muistuttaa. Ministeriä komentaa oman hallitusryhmän puheenjohtaja ja viime kädessä oma eduskuntaryhmä.

– Siinä mielessä, kun pääministeri yrittää tämmöisiä ratkoa, se on vähän kuin narulla työntäisi, kun käskeä ei voi. Sitten jää tämä. Voi sanoa, että tässä narulla työntämisen taiteessa Petteri Orpo on ollut tosi hyvä, koska hän on pitänyt hallitusta kasassa.

Helsingin Sanomille Jungner sanoi kuuluvansa kokoomuksessa liberaaliin joukkoon.

– Näin minä luonnehtisin.