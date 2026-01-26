Kotimaa
26.1.2026 15:32 ・ Päivitetty: 26.1.2026 15:32
Talvi ei anna nyt armoa: sähkön hinta kipuaa kohti korkeuksia
Pörssisähkön hinta nousee tiistain kalleimpina hetkinä yli neljänkymmenen sentin.
Korkein arvonlisäverollinen varttihinta on ennen iltakuutta, jolloin hinta on yli 43 senttiä kilowattitunnilta. Päivän kalleimmat hinnat ovat karkeasti iltapäivän neljän ja illan puoli kymmenen välillä.
Päivän keskihinta on noin 27 senttiä kilowattitunnilta.
Ilmatieteen laitos kertoo, että jäätäminen on aiheuttanut ongelmia tuulivoimatuotantoon. Taustalla on lauhtuminen kosteissa oloissa, mitä seurasi nykyinen heikkotuulinen pakkasjakso.
- Kun jääkerros muodostuu, tuulivoiman tuotanto vaikeutuu siihen asti, kunnes jääkerros poistuu, sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Paavo Korpela tiedotteessa.
Ennusteiden mukaan tuulivoiman tuotanto jää seuraavina vuorokausina pääosin 0-5 prosenttiin kokonaiskapasiteetista.
