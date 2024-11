Tapahtuma-ala pelkää “katastrofia” – verokohtelu selvinnee ensi viikolla

Tapahtumateollisuus tiedotti reilu viikko sitten, että verotekninen yksityiskohta on aiheuttamassa tapahtuma-alalle “taloudellisen katastrofin”. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Kyse on siitä, että hallitus on korottamassa muun muassa kulttuuri-, musiikki-, urheilu- ja muiden tapahtumien pääsylippujen arvonlisäveroa 10 prosentista 14 prosenttiin vuodenvaihteessa.

Ongelmaksi on muodostamassa se, että erityisesti isojen tapahtumien lipunmyynti on useimmiten ulkoistettu lipunmyyntiyrityksille, jotka myyvät lippuja tuleviin tapahtumiin järjestäjän puolesta ja tilittävät lipunmyynnistä kertyneitä tuloja järjestäjälle viiveellä.

Tapahtuma-alan mukaan Verohallinto katsoo, että tapahtumalipun, joka on myyty asiakkaalle vuonna 2024, mutta jonka tulot tilitetään lipunmyyntiyritykseltä tapahtumajärjestäjälle vuoden 2025 puolella, verokanta on 14 %.

– On täysin kohtuuton ajatus, että tapahtumajärjestäjää rangaistaisiin ylimääräisellä verolla, kun tämä on onnistunut etupainotteisessa lipunmyynnissä, Tapahtumateollisuus ry:n toimitusjohtaja Sami Kerman sanoi tiedotteessa.

Tapahtuma-ala seisoo Demokraatin tietojen mukaan edelleen tiedotteensa takana. Verohallinto puolestaan ei suostunut kommentoimaan verokäytäntöä, koska asian käsittely on valtiovarainvaliokunnassa kesken.

Valtiovarainvaliokunnan mietintö saattaa valmistua jo ensi viikolla. Pöytäkirjasta on luettavissa, että valtiovarainministeriö on antanut asiasta lisäselvityksen valiokunnan verojaostolle tällä viikolla. Valiokunnassa lienee toivetta, että tästä voisi saada kättä pidempää mietintöön muun muassa tapahtumajärjestäjien avuksi. Tilanne näyttää kuitenkin muun muassa tapahtuma-alan kannalta haastavalta. Lisää aiheesta “Täysin kohtuutonta” – verotekninen yksityiskohta on suistamassa tapahtuma-alan taloudelliseen katastrofiin

TAPAHTUMATEOLLISUUS totesi tiedotteessaan, että tapahtuma-alan näkökulmasta ainoa oikeudenmukainen ratkaisu on, että tapahtumajärjestäjä voisi tilittää Verohallinnolle arvonlisäveron sen mukaan kuin se on asiakkailta peritty eli vuoden 2024 puolella myydyistä lipuista arvonlisäverokanta on 10 % ja vuoden 2025 puolella myydyistä lipuista 14 %. Niin ikään ala toivoo, että arvonlisäverotilitykset voidaan tehdä sitten, kun tapahtumajärjestäjä on saanut lipputulot itselleen.

Valtiovarainministeriön vero-osaston arvonlisäverotusyksikön neuvotteleva virkamies on Marja Niiranen on kommenteissaan erittäin niukkasanainen.

Hän sanoo ensinnä, ettei ota kantaa minkään tietyn toimijan verokohteluun. Ennakkomaksut koskevat monenlaisia hyödykkeitä ja liiketoimintaketjuja ja verokohtelun on oltava yhdenvertaista.

Niiranen sanoo, että jos lipunmyyntiyrityksen myyntiä pidetään komissiokauppana, (yritys myy lipun omissa nimissään tapahtuman järjestäjän lukuun) siihen tulisi sovellettavaksi 10 prosentin verokanta, jos myynti tapahtuu 2024. Jos kyseessä on välitysmyynti veroprosentti voi olla 10 tai 14 riippuen, minkälaisesta välitysmyynnistä on kyse.

– Välitysmyynnissä voidaan yleensä katsoa, että välittäjämyyjä, lipunmyyntiyritys ottaa maksun vastaan lipunostajalta tapahtumajärjestäjän puolesta, jolloin se olisi ennakkomaksu. Jos se ostetaan vuonna 2024, siihen voi tulla sovellettavaksi 10 prosentin verokanta.

Niirasen mukaan verotuskäytäntöä koskevat tiedot perustuvat Verohallinnolta saatuihin tietoihin.

VALTIOVARAINVALIOKUNNAN verojaoston puheenjohtaja Ville Valkonen (kok.) toteaa Tapahtumateollisuuden näkemyksistä kysyttäessä, että asian käsittely on vielä jaostossa kesken eikä hän voi kommentoida asiaa sen vuoksi.

– Poliittinen tahtotila on, että ei synny näissäkään muutostilanteissa millekään yksittäiselle toimialalle kohtuuttomia tilanteita, mutta tietenkin meitä raamittaa yleinen verolainsäädäntö. Lisäksi arvonlisäverotus on direktiivin raamittama eli se ei ole edes kansallisissa käsissä kaikilta osin, Valkonen muistuttaa.

Arvonlisäverodirektiivin mukaan vallitseva toimintatapa on sovellettavan verokannan määräytyminen hetkenä, jona jokin palvelu toteutuu.