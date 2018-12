Tässä tulee vastaveto työnantajaleirin ajatuspajoille: ”Emme halua sortua populismiin”

Teollisuuden palkansaajat TP pyrkii kasvattamaan teollisuuden ja viennin äänen kuulumista yhteiskunnallisessa keskustelussa. Järjestö on aloittanut tänä vuonna ajatuspaja-tyyppisen toiminnan. Ensimmäinen laaja raportti hakee keinoja suomalaisen osaamisen päivittämiseen suuressa työn murroksessa.

Pääsihteeri Matti Hirvola painottaa, että tutkimus ei ole pois teollisuuden palkansaajien edunvalvonnasta – päinvastoin.

– Jos haluaa olla yhteiskunnallisesti vaikuttava toimija, kannattaa perustaa näkemyksensä punnittuun faktaan.

Hän on huomannut, että ay-liike on jossain määrin jäänyt työnantajaleirin jalkoihin keskustelun synnyttäjänä. Työnantajapuolella on palkansaajakenttää enemmän ajatuspaja-tyyppisiä toimijoita kuten Eva tai Libera.

– Työnantajat pystyvät niiden kautta virittelemään keskustelua tahtomilleen urille.

Tätä ay-liikkeen aukkoa TP on nyt lähtenyt täyttämään. Keskeinen elementti siinä on Edistys-julkaisusarja, jonka ensimmäinen raportti ilmestyy ensi maanantaina.

”Meidän tutkimuksemme on kestettävä kriittistä tarkastelua.”

Hirvolan mukaan johtavana ajatuksena tutkimustoiminnassa on luoda vahva asiantuntijuuteen nojaava – samalla ketterä ja nopea – instrumentti keskustelua käynnistämään.

TP tuottaa tutkimuksia erityisesti teollisuudesta, teknologiasta, yhteiskunnan kehityksestä ja tieto-taidon edistämisestä. Tarkoitus on alkuvaiheessa julkaista kaksi laajaa tutkimusraporttia vuodessa. Sen lisäksi TP suunnittelee tiiviimpiä asiantuntija-analyysejä ajankohtaisista kysymyksistä.

Hirvola arvioi, että ajatuspaja-kentässä on taipumusta lähestyä populistisesti tiettyihin teemoihin. TP pyrkii parantamaan myös ajatuspaja-toiminnan laatua.

– Emme halua sortua populismiin. Meidän tutkimuksemme on kestettävä kriittistä tarkastelua – johtopäätöksemme eivät saa olla hatusta vedettyjä.

”Työelämän murros haastaa osaamisen.”

Ensimmäinen raportti Koulutuksen digiloikka – Miten onnistumme suomalaisten osaamisen päivittämisessä on mitä ajankohtaisin.

– Työelämän murros ja teknologian kehitys haastaa suomalaisten osaamisen. Ensimmäisessä raportissa on muun muassa laadittu tiekartta, miten aikuiskoulutusta ja sen päätöksentekoa pitää parantaa, että syntyy myös tuloksia, Hirvola perustelee.

Hän muistuttaa menneiden vuosikymmenien koulutusuudistuksista, kun tavoitteet on asetettu ulkoapäin.

– Sitten on ihmetelty, miksi uudistus ei ulottunutkaan järjestelmän sisälle, ja vaikuttanut positiivisesti koulun käytäntöön ja kulttuuriin.

Raportti hakee myös keinoja siihen, miten jo työssä käyvät saavat mahdollisuuden kouluttautua, kun murros muuttaa työtä ja sen sisältöä. On kyse elinikäisestä oppimisesta.

Hirvola avaa raportin tuloksia hitusen:

– Vaikuttaa siltä, että nykyinen koulutusjärjestelmä ei ole kyennyt täysin vastaamaan teknologiseen murrokseen.

Raportin ovat kirjoittaneet tutkimusprofessori, VTT Tommi Hoikkala, vanhempi tutkija, KTT Hannu Karhunen, dosentti, FT Tomi Kiilakoski, projektipäällikkö, KM Maria Mäkynen ja kansanedustaja, VTT Pilvi Torsti.