Talous

30.10.2025 12:01 ・ Päivitetty: 30.10.2025 12:01

Teboil vahvistaa omistajavaihdoksen – ”Ryhdymme toimiin täyttääksemme velvoitteemme”

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Suljettu polttoainepumppu Teboilin Koivuhaan asemalla Vantaalla torstaina 30. lokakuuta.

Teboil vahvistaa sidosryhmilleen lähettämässään kirjeessä, että sen omistus siirtyy venäläiseltä öljy-yhtiöltä Lukoililta monikansalliselle Gunvor-konsernille.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

STT on nähnyt Teboilin kirjeen.

Lukoil ilmoitti torstaina hyväksyneensä ostotarjouksen kansainvälisistä omistuksistaan Gunvorilta. Myynnin taustalla ovat Lukoilia vastaan asetetut pakotteet.

Teboil kertoo kirjeessään, että se ryhtyy kaikkiin kaupallisesti kohtuullisiin toimiin täyttääkseen velvoitteensa, joiden toteutus on saattanut viivästyä pakoterajoitusten, operatiivisten sopeutusten tai käynnissä olevien siirtymävaiheiden vuoksi.

STT uutisoi viime viikolla, että Neste on keskeyttänyt polttoainetoimitukset Teboilille. Lisäksi pakotteiden vuoksi esimerkiksi pankit ovat Helsingin Sanomien mukaan palauttaneet Teboilille suunnattuja maksuja.

Teboilin mukaan sen velvoitteiden toteuttamisen ajankohta ja menetelmä määräytyvät yksittäisten pankkilaitosten päätösten perusteella.

TEBOIL kertoo kirjeessä myös, että Yhdysvaltojen ja Britannian aiemmin lokakuussa Lukoilille asettamat pakotteet koskevat myös Teboilia.

Sen mukaan pakotteisiin on myönnetty siirtymäajat, jotka mahdollistavat olemassa olevien toimintojen hallitun siirtymän ja sopeuttamisen. Yhdysvaltojen pakotteiden siirtymäaika jatkuu 21. marraskuuta asti, kun Britannian pakotteiden siirtymäaika jatkuu 28. marraskuuta asti.

Teboil pyytää kirjeessään, että sidosryhmät hyödyntäisivät käytettävissä olevat siirtymäjaksot Teboilin omistuksen siirtymisen tukemiseksi.

-  Toimiminen näiden määräaikojen puitteissa auttaa varmistamaan olennaisten palveluiden jatkuvuuden ja vähentämään mahdollisia operatiivisia riskejä, kirjeessä sanotaan.

