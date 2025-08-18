Tehy: Koulutuskorvauksen lakkauttaminen taas yksi isku sote-alalle – ”Hallitus on täysin vieraantunut todellisuudesta”

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy vastustaa koulutuskorvauksen lakkauttamista, joka iskisi sen mukaan pahiten sote- ja kasvatusaloille. Demokraatti Demokraatti

Korvaus on ollut käytetty erityisesti hyvinvointialueilla ja kunnissa, ja Tehyn tiedotteen mukaan Petteri Orpon (kok.) hallitus vähättelee korvauksen poiston vaikutuksia koulutukseen.

Tehy jätti lakimuutosta vastustavan lausuntonsa hallituksen esityksestä tänään eli maanantaina 18. elokuuta.

Koulutuskorvauksella on tarkoitus auttaa työnantajia järjestämään työntekijöilleen ammatillista osaamista kehittävää koulutusta. Kannanotossa korostetaan, että sote- ja kasvatusalallakin digitalisaatio ja tutkimus- ja hoitomenetelmien kehittyminen vain lisäävät työntekijöiden tarvetta ylläpitää ja kehittää osaamistaan.

Järjestelmä on ollut toimiva ja tarpeellinen sote-alalla, ja maksetuista korvauksista noin kolme neljäsosaa on käytetty kunnissa ja hyvinvointialueilla.

– Mitenhän hallitus kuvittelee, että osaamista pidetään ajan tasalla, kun näin merkittävä tuki ammatillisen osaamisen ylläpidolle viedään pois? Yhteisvaikutus aikuiskoulutustuen lakkauttamisen kanssa on erityisesti sote- ja kasvatussektoreille tyrmäävä. Näinkö hallitus haluaa pidentää työuria? kysyy Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen kannanotossa.

HALLITUKSEN esityksessä arvioidaan Tehyn mukaan harhaanjohtavasti, ettei koulutuskorvauksen lakkautus aiheuttaisi työvoiman kouluttautumisen vähentymistä.

Järjestö pitää perustelua täysin totuudenvastaisena. Hyvinvointialueiden nykyisessä taloustilanteessa on itsestään selvää, että muutos heikentäisi henkilöstön koulutukseen pääsyä.

– Mistä rahat koulutuksiin pitäisi ottaa, kun osa hyvinvointialueista soittaa hälytyskelloja siitä, että ne eivät rahoitusvajeessaan pysty järjestämään kansalaisille sote-palveluita? Esitys on vieraantunut sote-alan nykytodellisuudesta, Rytkönen sanoo.

LAKIVALMISTELUSSA ei kannanoton mukaan noudatettu hyvän lainsäädännön perusteita, sillä esimerkiksi lausuntokierros kohdistui suurimmaksi osaksi lomakaudelle.

– Orpon hallitus on valitettavasti pysynyt tyylilleen uskollisena lainvalmistelussa. Työntekijäjärjestöillä ei ollut tosiasiallista mahdollisuutta vaikuttaa esityksen sisältöön, ja valmistelu tehtiin erittäin tiukalla aikataululla, Millariikka Rytkönen sanoo.

Tehy toteaa lausunnossaan, että hallitus myös käsittelee koulutuskorvausta harhaanjohtavasti hyvinvointialueiden muiden korvausten kanssa. Hyvinvointialueilla on velvollisuus järjestää esimerkiksi sote-alan koulutuksiin sisältyvää pakollista harjoittelua ja siihen liittyvää opetusta ja ohjausta. Näillä korvauksilla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä koulutuskorvauksen kanssa.