Teknologiateollisuuden pomolta heti älähdys: ”Todennäköistä, että palkkaratkaisu osoittautuu Suomen kilpailukyvyn kannalta liian kalliiksi”

Teollisuusliiton hallitus on hyväksynyt neuvottelutuloksen teknologiateollisuuden työntekijöiden uudeksi työehtosopimukseksi. Demokraatti Demokraatti

Jo aiemmin Teknologiateollisuuden työnantajat hyväksyi neuvottelutuloksen.

Toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi on tyytyväinen lakonuhkien väistymiseen, mutta pitää palkkasovun tasoa tarpeettoman korkeana talouden tilannekuvaan nähden.

− On valitettavasti todennäköistä, että palkkaratkaisu osoittautuu Suomen kilpailukyvyn kannalta liian kalliiksi. Markkinoilla ei edelleenkään näy laajempaa kysynnän elpymistä, ja hyvin arvaamaton geopolitiikka tuo merkittäviä epävarmuuksia kauppapolitiikkaan, Ruohoniemi sanoo tiedotteessa.

Teknologiateollisuuden työllisyystilanne on viime kuukausina heikentynyt ja kysyntä pysynyt heikolla tasolla.

– Palkansaajien ostovoimaa palkkaratkaisu kohentaa merkittävästi, mutta monille yrityksille se on raskas. Hyvä asia tietenkin on, että sopimusalalla on nyt työrauha. Toivottavasti muutkin sopimukset saadaan nopeasti maaliin ja yrityksissä päästään keskittymään työntekoon.