Talous
10.12.2025 09:04 ・ Päivitetty: 10.12.2025 09:04
Teollisuuden tilaukset laskussa, tuotantomäärissä pientä kasvua
Teollisuuden uudet tilaukset vähenivät lokakuussa vuodentakaisesta. Sen sijaan teollisuuden tuotantomäärissä oli kasvua.
Tilastokeskuksen mukaan yritykset saivat lokakuussa uusia tilauksia vuodentakaista vähemmän kemianteollisuudessa ja paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla. Metalliteollisuudessa uusien tilausten arvo oli vuodentakaista suurempi.
Kaikkiaan uusien tilausten arvo oli lokakuussa 3,7 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Kokonaisuudesssaan alkuvuosi on kuitenkin yhä noin 7 prosenttia plussalla.
Teollisuustuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan sekä syyskuusta että vuodentakaisesta. Tuotanto kasvoi lähes kaikilla tarkastelluilla päätoimialoilla syyskuusta. Eniten kasvua tuli sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuollon toimialalla.
Kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi lokakuussa 2,4 prosenttia syyskuusta, teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 2,3 prosenttia verrattuna viime vuoden lokakuuhun.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Talous
2.12.2025 06:43
Kasvun kuva: Odotukset kerta toisensa jälkeen kovat, todellisuus toinen