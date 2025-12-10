Palkittu politiikan aikakauslehti.
10.12.2025 09:04 ・ Päivitetty: 10.12.2025 09:04

Teollisuuden tilaukset laskussa, tuotantomäärissä pientä kasvua

DEMOKRAATTI / ULLA WINTER
Vain metalliteollisuudessa uusien tilausten arvo oli vuodentakaista suurempi.

Teollisuuden uudet tilaukset vähenivät lokakuussa vuodentakaisesta. Sen sijaan teollisuuden tuotantomäärissä oli kasvua.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tilastokeskuksen mukaan yritykset saivat lokakuussa uusia tilauksia vuodentakaista vähemmän kemianteollisuudessa ja paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla. Metalliteollisuudessa uusien tilausten arvo oli vuodentakaista suurempi.

Kaikkiaan uusien tilausten arvo oli lokakuussa 3,7 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Kokonaisuudesssaan alkuvuosi on kuitenkin yhä noin 7 prosenttia plussalla.

Teollisuustuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan sekä syyskuusta että vuodentakaisesta. Tuotanto kasvoi lähes kaikilla tarkastelluilla päätoimialoilla syyskuusta. Eniten kasvua tuli sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuollon toimialalla.

Kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi lokakuussa 2,4 prosenttia syyskuusta, teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 2,3 prosenttia verrattuna viime vuoden lokakuuhun.

