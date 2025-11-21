Teollisuusliitto: Kaikki elinkeinoelämän toiveet on täytetty – Investointeja ei silti näy

Teollisuusliitto sanoo kannanotossaan, että myös syyskuun teollisuuden tuotantomääriä ja uusia tilauksia koskevat tilastot olivat pettymys. Luvattuja investointeja ja työllistämistä ei tehdä, vaikka Petteri Orpon (kok.) hallitus on toiminut täysin elinkeinoelämän toiveiden mukaan. Demokraatti Demokraatti

Liiton tiedotteen mukaan myös hyvässä iskussa olleesta metalliteollisuuden osalta luvut jäivät vaisuiksi. Tähän asti voimakas kasvu on rajoittunut harvoille aloille, kuten kulkuneuvojen valmistukseen ja lääketeollisuuteen.

Investointihankkeita on runsaasti valmistelussa, mutta niiden eteneminen on toistaiseksi ollut hidasta. Yrityksiltä olisi liiton mukaan perusteltua odottaa uusia tehdasinvestointeja, sillä toimintaympäristöä on viime aikoina muokattu johdonmukaisesti elinkeinoelämän esittämien toiveiden mukaisesti.

– Elinkeinoelämän ja Suomen hallituksen laskelmissa tehdyt uudistukset lisäävät investointeja. Nyt olisi näytön paikka, että näin tosiaan on. Hankkeita pitäisi edistää sekin, että työn ja sähkön hinnat ovat kilpailukykyisiä, kommentoi Teollisuusliiton pääekonomisti Timo Eklund tiedotteessa.

TOISAALTA Teollisuusliiton suhdannekyselyn (4/2025) ja myös työnantajapuolen kyselyistä välittyy kuva hyvin sujuneesta syksystä. Erityisen hyvin on tiedotteen mukaan mennyt metalliteollisuudessa. Kyselyjen perusteella teollisuuden kasvu on kuitenkin lyhyen aikavälin tarkastelussa hiipumassa.

– On jälleen nähtävissä merkkejä siitä, että teollisuuden kasvu jää odotettua heikommaksi. Sinänsä näkymät ovat hyvät. Euroopassa investointien voidaan perustellusti arvioida olevan vilkastumassa ja pidemmällä aikavälillä teollisuudella on kasvunäkymiä, summaa Eklund.

Vientiteollisuuden tilanne, näkymät ja investointien toteutuminen heijastuvat koko maan työllisyyden kehitykseen. Elinkeinoelämän toiveisiin on hallituksessa vastattu työntekijöiden asemaan kohdennettujen lakien ja leikkaustoimien keinoin.

– Työllisyysaste on kuitenkin laskenut koko hallituskauden ajan. Leikkaus- ja kuritoimilla ei ole ollut myönteisiä työllisyysvaikutuksia. Niiden lähtökohtana ovat yritysten tarpeet ja tilanteet, ei työntekijöiden työllistyminen, kiteyttää Teollisuusliiton tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila kannanotossa.

TYÖLLISYYSNÄKYMÄT ovat tulevinakin vuosina synkkiä. Tiedotteessa muistutetaan, että vuonna 2026 työttömyys heikkenee, kun työttömien määrää nostaa toimeentulotuen kokonaisuudistus. Loppua surkealle työllisyyskehitykselle ei siis ole odotettavissa.

– Ei, vaikka teollisuuden vienti ja investoinnit piristyisivätkin. Työllisyys kohenee aina selvällä viiveellä. Työttömyysaste on viimekuukausina ollut 10 prosentin tuntumassa, ja se tulee pysyttelemään korkeana vielä tulevat vuodet, sanoo Anttila.

Teollisuudessa työllisyystilanne on liiton mukaan säilynyt suhteellisen vakaana kuluvana vuonna. Kokoaikaiset lomautukset ovat laskeneet vuodessa selvästi, eikä tuotannon työntekijöiden työttömyys ole lähtenyt laukalle.